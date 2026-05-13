REZERVISTI NASTUPILI

Rukometaši izgubili od Švedske u Kristianstadu, slijedi uzvrat

Piše HINA,
Susret Islanda i Hrvatske u utakmici za treće mjesto EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska pala pred Švedskom u napetoj rukometnoj drami 31-34! Iako su naši poveli, Šveđani su preokrenuli. Drugi susret bit će u Varaždinu, hoće li Hrvatska uzvratiti

U prijateljskom susretu igranom u Kristianstadu hrvatska rukometna reprezentacija je izgubila od Švedske sa 31-34 (17-17). Drugi susret je za tri dana u Varaždinu. Dok većina europskih reprezentacija nastupa u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, Hrvatska i Švedska su već osigurale plasman na SP.

Hrvatska je plasman na Svjetsko prvenstvo osigurala osvajanjem brončane medalje na ovogodišnjem Europskom prvenstvu, dok je Švedska do nastupa na svjetskoj smotri stigla zahvaljujući raspletu kvalifikacijskog sustava i izravnom plasmanu Njemačke kao domaćina te Danske kao aktualnog svjetskog prvaka.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Od 21 igrača na popisu koji je izbornik Dagur Sigurdsson pozvao za ovu akciju, uoči okupljanja ostao bez nekoliko igrača. Zbog ozljeda su otpali Luka Cindrić, Filip Glavaš, Leon Šušnja, Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan. Zbog toga je izbornik odlučio pozvati mlade igrače – Petra Šprema, Antonia Berislava Tokića i Tea Popovića.

Hrvatska je bolje ušla u susret, povela je 7-3, no Švedska je izjednačila i do kraja poluvremena igralo se gol za gol, pa se na odmor otišlo rezultatom 17-17. U drugom poluvremenu nastavila se neizvjesna borba, Hrvatska je vodila 22-20, te imala nekoliko prilika povećati prednost, no domaćin se još jednom vratio, a u završnici i okrenuo rezultat za konačnih 34-31.

Domaćine su predvodili Felix Claar i Axel Mansson sa po sedam golova, dok je Leon Halen dodao pet golova. U hrvatskim redovima Tin Lučin je zabio šest golova, Veron Načinović je dodao pet, a Patrik Martinović i Marin Jelinić po četiri gola.

