Rukometaši odbrojavaju do Eura: 'Naučili smo iz poraza, sve oči su sada uprte na Gruziju...'

Nakon prijateljskog susreta protiv Njemačke u Hannoveru, hrvatski rukometaši ostali su u gradiću Barsinghausenu i tu glancaju formu za Europsko prvenstvo. U četvrtak ih čeka izravni let prema Kopenhagenu, a zatim vožnja autobusom do Malmöa, grada koji je domaćin naše skupine E koju ćemo otvoriti 17. siječnja utakmicom protiv Gruzije. Dva dana kasnije na rasporedu je sraz s Nizozemskom, a 21. siječnja čeka nas derbi skupine i bitka za prvo mjesto protiv Švedske.

Bez obzira na dva poraza, testovi protiv Njemačke ispunili su svoju svrhu. Izbornik Dagur Sigurdsson uočio je segmente koje moramo popraviti. A to su prije svega tranzicija, odnosno povratak u obranu, smanjivanje broja tehničkih pogrešaka na najmanju moguću mjeru jer suparnici na EP-u to ne opraštaju, ali i poboljšanje realizacije koja protiv Nijemaca nije bila na najvišoj razini.

Pozitivno je i što nakon dvije jake utakmice nema novih ozljeda i svi će spremni dočekati prvenstvo. To je itekako obradovalo izbornika koji je na pripremama ostao bez Marina Šipića i Leona Ljevara.

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Bile su jako teške dvije utakmice protiv Njemačke, dva poraza sve govore. Ako smo nešto naučili iz te dvije utakmice, to će biti naša velika pobjeda. Što se tiče početka prvenstva, bilo je nekih dobrih i loših trenutaka, te loše moramo dobro analizirati i popraviti, mislim da će onda biti dobro za početak prvenstva - rekao je Marin Jelinić pa se osvrnuo na ono što nas čeka.

- Analizirali smo obje utakmice, najbitnije je ono što izbornik traži od nas, a to je da skupimo glave i da vjerujemo u sebe. Analiziramo Gruziju, pogledali smo i Nizozemsku, ali sve oči su uprte na Gruziju, moramo prvenstvo otvoriti s pobjedom i to je najvažnije u ovom trenutku.

Svoje dojmove iznio je i Leon Šušnja.

- Odradili smo te dvije utakmice, mislim da znamo što moramo popraviti i radimo na tome. Na tranziciji u obranu i neke druge detalje. Imamo još tri dana, moramo iskoristiti maksimalno da popravimo našu igru i da spremni dočekamo utakmice.