Rukometaši pobijedili Francuze, djevojke pale od Španjolske

U trećim utakmicama na Svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku odigranima u srijedu na Jarunu, hrvatska muška reprezentacija upisala je i treću pobjedu, dok su hrvatske rukometašice doživjele prvi poraz na Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska muška seniorska reprezentacija u rukometu na pijesku uspješno je završila prvi dio natjecanja. Nakon Omana i Australije, ostvarili su i treću pobjedu i to protiv Francuske 2:0 u setovima (22:20, 29:23) i tako s maksimalnim učinkom prošli u drugi krug. A tamo ih čekaju Njemačka, Brazil i Argentina.

Francuske je prema očekivanju bila najteži suparnik u prvom dijelu. Hrvatska je međutim svjetski prvak i tako se postavila u otvaranju susreta. Već nakon četiri minute igre, imala je prednost od 10:4. Ali izuzetno brzi, jako vižljasti i spretni Francuzi su u sljedeće četiri minute stigli do izjednačenja i ozbiljno zaprijetili. Hrvatska međutim nije posustala pod tim naletom. Uz još dva izjednačenja (16:16, 18:18), u samoj završnici je na krilima obrana Luke Bakovića, ali i sjajnog realizatora Filipa Goričaneca stigla do pobjede 22:20.

Zagreb: Jarun Cup 2026. žene, Hrvatska - Poljska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Francuzi su poveli na početku drugog seta. Ali ne za dugo. Hrvatska je nakon tri minute uspjela sve okrenuti na svoju stranu i vodstvo više nije ispustila do kraja. Doduše nije to bila prevelika razlika, ali je bila dovoljna u psihološkom smislu jer je svaka nova pogreška suparnika gurala u nove probleme. Nakon što je Hrvatska otišla na 22:17, pitanje pobjednika bilo je riješeno. Čekali smo samo kraj da vidimo konačni rezultat. A on je na kraju bio 29:23. Filip Goričanec sa 16 poena obilježio je ovaj susret. Ali sjajni su bili i Domagoj Kuliš 12 i Karlo Grković 10 poena. Kod Francuske najbolji Paco Nichelatti s 12 poena.

Zagreb: Jarun Cup 2026. žene, Hrvatska - Poljska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska će u drugom krugu igrati protiv Njemačke, Brazila i Argentine. Detaljan raspored bit će poznat tijekom večeri.

Hrvatske rukometašice na pijesku poražene su u susretu 3. kola Skupine B na Jarunu od Španjolske 0:2 u setovima (20:24, 22:24).

Bio je to jako neizvjestan i uzbudljiv susret u kojemu je Španjolska drugi set dobila zlatnim pogotkom. I zato Hrvatska može još više žaliti što nije uspjela iznenaditi jednog od favorita turnira.

Španjolke su silovito otvorile susret. I već nakon četiri minuta imale su prednost od 4:12. A juriti zaostatak protiv tako iskusne ekipe uvijek je jako teško i nezahvalno. Minutu poslije Hrvatska je bila na minus četiri i to je bio tračak nade (8:12). Ali Španjolska je mudro odigrala ostatak vremena i praktički igrom pogodak za pogodak zadržala prednost do kraja prvog seta koji je završio rezultatom (20:24).

Zagreb: Jarun Cup 2026., Hrvatska - Srbija | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ali bio je to dobar znak za hrvatske rukometašice koje su shvatile da mogu ravnopravno igrati s jednom od najboljih europskih selekcija. I španjolsko vodstvo (2:8 pa 8:12), ne samo da su dostigle, već dvije minute prije kraja i povele (18:14). Na žalost, tada su uslijedila dva loša bacanja na crtu i Španjolke su to iskoristile i serijom 2:4 u posljednjim sekundama stigle do izjednačenja (20:20) .

A to je značilo da će se igrati do zlatnog pogotka. Hrvatska je uspjela osvojiti podbacivanje i složila napad koji je na žalost završio na vratnici. Naše suparnice to nisu propustile kazniti i na kraju su zabile za konačnih 20:22. Lara Mikolić s 18 poena bila je najuspješnija u našim redovima. Deset je dodala Elena Križanec. Na drugoj strani sjajna je bila Jimena Laguna Contreras s 14 realiziranih poena.

Hrvatske rukometašice sada nastavljaju natjecanje u tzv. Glavnoj rundi gdje ih čekaju Njemačka, Nizozemska i Urugvaj.