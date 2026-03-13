Rukometaši u Zadru i Osijeku, Sigurdssonu otkazala četvorica

U ponedjeljak se okuplja hrvatska rukometna reprezentacija, mjesec i pol dana nakon europske bronce. Na rasporedu je EHF-ov tjedan, u kojem ćemo mi biti bez pritiska s obzirom na to da smo se izravno plasirali na Svjetsko prvenstvo dogodine u Njemačkoj, pa ćemo odigrati dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom, dok će drugi igrati prvu rundu play-offa za SP. Druga i završna bit će u svibnju.

Od popisa Dagura Sigurdssona prošla su dva tjedna, situacija se u međuvremenu promijenila i neće biti idealna, nažalost, iako to trenutno nije od presudne važnosti. Još nisu spremni Marin Šipić i Tin Lučin, ozlijedio se i Mateo Maraš, a Marko Mamić očekuje prinovu u obitelji. Možda će i biti naknadnih poziva, zasad ih nema. Igrača je 19, to bi trebalo biti dovoljno.

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Okupljanje je tradicionalno u Zagrebu, a odmah se putuje za Zadar, gdje ćemo igrati prvu utakmicu sa Švicarcima na Višnjiku u četvrtak 19. ožujka (17:00). Dan kasnije reprezentacije zajedničkim letom putuju za Osijek, gdje će u subotu (17:00) počastiti i Slavonce.