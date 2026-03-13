Obavijesti

REPREZENTATIVNI TJEDAN

Rukometaši u Zadru i Osijeku, Sigurdssonu otkazala četvorica

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Od popisa Dagura Sigurdssona prošla su dva tjedna, situacija se u međuvremenu promijenila i neće biti idealna, nažalost, iako to trenutno nije od presudne važnosti. Igramo dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom

Admiral

U ponedjeljak se okuplja hrvatska rukometna reprezentacija, mjesec i pol dana nakon europske bronce. Na rasporedu je EHF-ov tjedan, u kojem ćemo mi biti bez pritiska s obzirom na to da smo se izravno plasirali na Svjetsko prvenstvo dogodine u Njemačkoj, pa ćemo odigrati dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom, dok će drugi igrati prvu rundu play-offa za SP. Druga i završna bit će u svibnju.

ZABIO 7 GOLOVA Cindrić briljirao u Ligi prvaka!
Cindrić briljirao u Ligi prvaka!

Od popisa Dagura Sigurdssona prošla su dva tjedna, situacija se u međuvremenu promijenila i neće biti idealna, nažalost, iako to trenutno nije od presudne važnosti. Još nisu spremni Marin Šipić i Tin Lučin, ozlijedio se i Mateo Maraš, a Marko Mamić očekuje prinovu u obitelji. Možda će i biti naknadnih poziva, zasad ih nema. Igrača je 19, to bi trebalo biti dovoljno.

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Okupljanje je tradicionalno u Zagrebu, a odmah se putuje za Zadar, gdje ćemo igrati prvu utakmicu sa Švicarcima na Višnjiku u četvrtak 19. ožujka (17:00). Dan kasnije reprezentacije zajedničkim letom putuju za Osijek, gdje će u subotu (17:00) počastiti i Slavonce.

  1. DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
  2. MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
  3. DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL
  4. DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
  5. MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
  6. ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
  7. LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
  8. DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
  9. LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
  10. IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
  11. IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB
  12. LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB
  13. PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
  14. MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
  15. FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
  16. VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
  17. JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
  18. ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO
  19. LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK

