Igramo dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom
Rukometaši u Zadru i Osijeku, Sigurdssonu otkazala četvorica
U ponedjeljak se okuplja hrvatska rukometna reprezentacija, mjesec i pol dana nakon europske bronce. Na rasporedu je EHF-ov tjedan, u kojem ćemo mi biti bez pritiska s obzirom na to da smo se izravno plasirali na Svjetsko prvenstvo dogodine u Njemačkoj, pa ćemo odigrati dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom, dok će drugi igrati prvu rundu play-offa za SP. Druga i završna bit će u svibnju.
Od popisa Dagura Sigurdssona prošla su dva tjedna, situacija se u međuvremenu promijenila i neće biti idealna, nažalost, iako to trenutno nije od presudne važnosti. Još nisu spremni Marin Šipić i Tin Lučin, ozlijedio se i Mateo Maraš, a Marko Mamić očekuje prinovu u obitelji. Možda će i biti naknadnih poziva, zasad ih nema. Igrača je 19, to bi trebalo biti dovoljno.
Okupljanje je tradicionalno u Zagrebu, a odmah se putuje za Zadar, gdje ćemo igrati prvu utakmicu sa Švicarcima na Višnjiku u četvrtak 19. ožujka (17:00). Dan kasnije reprezentacije zajedničkim letom putuju za Osijek, gdje će u subotu (17:00) počastiti i Slavonce.
- DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
- MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
- DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL
- DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
- MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
- ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
- LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
- DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
- LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
- IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
- IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB
- LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB
- PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
- MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
- FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
- VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
- JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
- ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO
- LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK
