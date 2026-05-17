Rukometašice Bjelovara došle do boda u drami protiv Koke...

Rukometašice Bjelovara u posljednjem su kolu uspjele osvojiti bod protiv Koke (31-31) i tako prekinuti crni niz od tri poraza koji ih je koštao trećeg mjesta na kojem su provele veći dio sezone. Bodom na domaćem parketu ostavile su za bod iza sebe Dalmatinku, ali su za bod ostale kratke u odnosu na trećeplasirani Zrinski iz Čakovca.

Bjelovarčanke su i za ovaj susret jedva uspjele sastaviti momčad jer su ih ozljede i bolesti toliko prorijedile da su u subotu pod „zastavu” pozvale i kondicijsku trenericu Anu Vidaković. To dovoljno govori u kakvoj se situaciji u posljednjim utakmicama nalazio trener Mrđen. Utakmica protiv Varaždinki bila je pravi mali „rat” za svaku loptu i svaki pedalj parketa. Obje momčadi ulagale su posljednje atome snage te ostavile srce i dušu na terenu. Od prve minute ekipe su se izmjenjivale u vodstvu, a u završnim minutama neizvjesnost je kulminirala. Domaće djevojke uspjele su izdržati posljednji napad gošći i sačuvati vrijedan bod.

Bod koji im je zlata vrijedio jer im je, najvjerojatnije, osigurao izlazak na europsku scenu. Doduše, potrebna je još „mala” formalnost – da u polufinalu Kupa Lokomotiva pobijedi momčad Sinja i tako potvrdi europsku vizu Bjelovarčankama. To je realno očekivati jer su Lokosice, odmah iza Podravke, najjača hrvatska ekipa. Ujedno bi im pobjeda u polufinalu otvorila mogućnost da u finalu Kupa pokušaju uzeti pehar Podravki. Podravka će u drugom polufinalu imati lakši posao protiv Bjelovara. Protiv Koke igračice i trener sa svojim stožerom zaslužuju najvišu ocjenu. Do boda su ih za nijansu više, uz vratarku Pokopac, Ivonu Mrđen, vodile Lucija Cvitanović, Antonia Oremović i Tina Wurth.

BJELOVAR: Bajan, Kristić, Pokopac 9 obrana, Đurin, Petrić, Oremović 6 (1), Štulina, Mrđen 9, Vidaković, Svetec, Cvitanović 8, Wurth 7, R. Petrović, M. Ćurić, L. Renić 1. Trener: Goran Mrđen.

KOKA: Šopar 6 obrana, Galinec 1 obrana, Lujić 1, Perić 5, Krajpl 1, Rogina 4, Golub, Strahija 4, Trtinjak, Mrazović, Jurtina 10 (4), Megrle 6, Gugić, Hrš, Trener: Emerson Žnidarić.

