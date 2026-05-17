Obavijesti

Sport

Komentari 0
VAŽAN BOD

Rukometašice Bjelovara došle do boda u drami protiv Koke...

Piše Željko Rukavina,
Čitanje članka: 1 min
Rukometašice Bjelovara došle do boda u drami protiv Koke...
Foto: Željko Rukavina/24sata

Rukometašice Bjelovara prekinule crni niz i osigurale bod protiv Koke! Velika borba na terenu donijela im europsku nadu. Hoće li Lokomotiva donijeti Bjelovaru europsku vizu

Admiral

Rukometašice Bjelovara u posljednjem su kolu uspjele osvojiti bod protiv Koke (31-31) i tako prekinuti crni niz od tri poraza koji ih je koštao trećeg mjesta na kojem su provele veći dio sezone. Bodom na domaćem parketu ostavile su za bod iza sebe Dalmatinku, ali su za bod ostale kratke u odnosu na trećeplasirani Zrinski iz Čakovca.

Foto: Željko Rukavina/24sata

Bjelovarčanke su i za ovaj susret jedva uspjele sastaviti momčad jer su ih ozljede i bolesti toliko prorijedile da su u subotu pod „zastavu” pozvale i kondicijsku trenericu Anu Vidaković. To dovoljno govori u kakvoj se situaciji u posljednjim utakmicama nalazio trener Mrđen. Utakmica protiv Varaždinki bila je pravi mali „rat” za svaku loptu i svaki pedalj parketa. Obje momčadi ulagale su posljednje atome snage te ostavile srce i dušu na terenu. Od prve minute ekipe su se izmjenjivale u vodstvu, a u završnim minutama neizvjesnost je kulminirala. Domaće djevojke uspjele su izdržati posljednji napad gošći i sačuvati vrijedan bod.

Bod koji im je zlata vrijedio jer im je, najvjerojatnije, osigurao izlazak na europsku scenu. Doduše, potrebna je još „mala” formalnost – da u polufinalu Kupa Lokomotiva pobijedi momčad Sinja i tako potvrdi europsku vizu Bjelovarčankama. To je realno očekivati jer su Lokosice, odmah iza Podravke, najjača hrvatska ekipa. Ujedno bi im pobjeda u polufinalu otvorila mogućnost da u finalu Kupa pokušaju uzeti pehar Podravki. Podravka će u drugom polufinalu imati lakši posao protiv Bjelovara. Protiv Koke igračice i trener sa svojim stožerom zaslužuju najvišu ocjenu. Do boda su ih za nijansu više, uz vratarku Pokopac, Ivonu Mrđen, vodile Lucija Cvitanović, Antonia Oremović i Tina Wurth.

BJELOVAR: Bajan, Kristić, Pokopac 9 obrana, Đurin, Petrić, Oremović 6 (1), Štulina, Mrđen 9, Vidaković, Svetec, Cvitanović 8, Wurth 7, R. Petrović, M. Ćurić, L. Renić 1. Trener: Goran Mrđen.

KOKA: Šopar 6 obrana, Galinec 1 obrana, Lujić 1, Perić 5, Krajpl 1, Rogina 4, Golub, Strahija 4, Trtinjak, Mrazović, Jurtina 10 (4), Megrle 6, Gugić, Hrš, Trener: Emerson Žnidarić.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Nakon 211 dana se vratili na mjesto svadbe, sad je trudna

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'
VIDEO: BRZA POBJEDA

Hrgović 'prebio' Allena u samo tri runde, kut ga spasio velikih batina. Dominacija 'El Animala'

Velika i lagana pobjeda Filipa Hrgovića protiv Allena. Nije Englez ništa mogao, primao je teške udarce i u trećoj rundi je njegov kut bacio ručnik. Hrgović je spreman za sljedeći izazov
Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?
SLAVEN - DINAMO (NEDJELJA, 16 SATI)

Kovačević uoči Slavena uzeo trojicu juniora. Za 'modre' će debitirati sin hrvatske legende?

Mario Kovačević protiv Slavena će odmarati McKennu, Zajca i Mišića, a priključio je juniore Radnića, Brundića i - Nikolasa Šimića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026