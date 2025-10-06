Rukometašice Bjelovara nastavile sa sjajnim partijama

Rukometašice Bjelovara zadržale su sa stopostotan učinak na početku sezone. U Slavonskom Brodu pobijedile su domaće rukometašice (25-17) u četvrtom kolu domaćeg prvenstva i došle do osmog boda.

Domaće rukometašice su bolje krenule (7-4) u utakmicu, ali gošće su u zadnjih 10 minuta uhvatile zaostatak i rezultat preokrenule u svoju korist. Na odmor se otišlo s prednošću od dva gola za gošće iz Bjelovara.

Foto: Željko Rukavina/24sata

U nastavku su ŽOK-ice povećale prednost na četiri gola, a u posljednjih 15 minuta nezaustavljiva serija pogodaka dovela je do konačnih +8 i dva nova boda koja su ih pozicionirala u sam vrh ljestvice s maksimalnih osam bodova iz četiri susreta.

Najefikasnija je bila Terezija Ćurić s devet golova, dok je obrana predvođena Karmelom Pokopac bila gotovo savršena.

BROD: Petkovska (16 obrana), Tolić (3 obrane), Herceg, Uremović, Tunjić 1, Soldo 3, Demić, Pavlović 1, Shatri 3, Jarić, Zorić, Ćavara, Jarak 1, Robina 8. Trener: Oleksandr Boliučenko.

BJELOVAR: Pokopac (10 obrana), Bajan (1 obrana), T. Ćurić 9, M. Ćurić, AM Gavrić 4, Oremović 4, Štulina, Mrđen 1, Krstić, M. Gavrić, M. Petrović 2, R. Petrović 4, Guskić. Trener: Goran Mrđen.