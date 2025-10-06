Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVA POBJEDA

Rukometašice Bjelovara nastavile sa sjajnim partijama

Piše Željko Rukavina,
Čitanje članka: < 1 min
Rukometašice Bjelovara nastavile sa sjajnim partijama
Foto: Željko Rukavina/24sata

Rukometašice Bjelovara pobijedile su Brod (25-17) u 4. kolu domaćeg prvenstva

Rukometašice Bjelovara zadržale su sa stopostotan učinak na početku sezone. U Slavonskom Brodu pobijedile su domaće rukometašice (25-17) u četvrtom kolu domaćeg prvenstva i došle do osmog boda.

Domaće rukometašice su bolje krenule (7-4) u utakmicu, ali gošće su u zadnjih 10 minuta uhvatile zaostatak i rezultat preokrenule u svoju korist. Na odmor se otišlo s prednošću od dva gola za gošće iz Bjelovara.

Foto: Željko Rukavina/24sata

U nastavku su ŽOK-ice povećale prednost na četiri gola, a u posljednjih 15 minuta nezaustavljiva serija pogodaka dovela je do konačnih +8 i dva nova boda koja su ih pozicionirala u sam vrh ljestvice s maksimalnih osam bodova iz četiri susreta.

Najefikasnija je bila Terezija Ćurić s devet golova, dok je obrana predvođena Karmelom Pokopac bila gotovo savršena.

BROD: Petkovska (16 obrana), Tolić (3 obrane), Herceg, Uremović, Tunjić 1, Soldo 3, Demić, Pavlović 1, Shatri 3, Jarić, Zorić, Ćavara, Jarak 1, Robina 8. Trener: Oleksandr Boliučenko.

BJELOVAR: Pokopac (10 obrana), Bajan (1 obrana), T. Ćurić 9, M. Ćurić, AM Gavrić 4, Oremović 4, Štulina, Mrđen 1, Krstić, M. Gavrić, M. Petrović 2, R. Petrović 4, Guskić. Trener: Goran Mrđen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije
ČUDESNA PROMJENA

FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije

Kanađanka Lauralie Chapados (29) aktualna je vlasnica titule Mr. Olympia za najbolju bodibildericom u kategoriji 'bikini'. To joj je prva titula, a u džep je pospremila 46.000 eura
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Lokomotiva - Dinamo 2-1: Lokosi zagorčali život plavima! Pogledajte golove iz Maksimira
UZ NOVU VAR DRAMU

VIDEO Lokomotiva - Dinamo 2-1: Lokosi zagorčali život plavima! Pogledajte golove iz Maksimira

Lokomotiva šokirala Dinamo pobjedom 2-1 na Maksimiru! Kontroverze oko VAR-a, golovi Stojkovića i Pajača donijeli 'lokosima' pobjedu. Dinamo ostao na vrhu unatoč porazu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025