Obavijesti

Sport

Komentari 0
SPEKTAKULARNA UTAKMICA

Bizaran finale europskog kupa: Gubile devet razlike pa slavile

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Bizaran finale europskog kupa: Gubile devet razlike pa slavile
Foto: JDA Dijon/Instagram

Rukometašice Dijona osvojile su Europsku ligu. Nakon drame i nevjerojatnog preokreta protiv Thüringera, Francuskinje su slavile 29-25. Nina Dury briljirala s 8 golova, a MVP je bila Adriana Holejova

Admiral

Rukometašice Dijona osvajačice su Europske lige za sezonu 2025./26. Svladale su njemačke predstavnice Thüringer u pravom rukometnom spektaklu u Dijonu. Njemice su na poluvremenu vodile 15-6, a naposljetku izgubile 29-25.

Jako loš i nervozan ulazak u utakmicu imale su Francuskinje. U 20 minuta igre zabile su tek tri pogotka, a Njemice su održale prednost od devet golova do kraja prvog dijela. Briljirala je golmanica Thüringera Laura Kuske koja je skupila 10 obrana i bila na impresivnih 65 posto. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Okupljanje ženske rukometne reprezentacije 00:52
Okupljanje ženske rukometne reprezentacije | Video: 24sata/pixsell

Trener Dijona Clement Alcacer bio je vidno nervozan i požutio je prije predaha, ali uspio je motivirati igračice da dođu do povijesnog preokreta i osvoje prvi europski trofej u povijesti kluba. U drugo poluvrijeme njegove rukometašice ušle su energičnije i željne da ostave dobar dojam pred domaćom publikom. Thüringer se polako raspadao, Njemice su imale previše tehničkih pogrešaka, a samopouzdanje Francuskinja se podiglo u nebo. U 52. minuti utakmice vratile su se u egal, a onda i u potpunosti preokrenule susret u svoju korist. 

Dodatni vjetar u leđa Francuskinjama dala je domaća publika, a najbolja igračica Dijona Nina Dury je izgledala nepogrešivo. Zabila je osam golova, kao i najbolja strijelkinja ovosezonske Europske lige i vanjska igračica Thüringera, Johanna Reichert koja će iduće sezone zaigrati u rumunjskom prvoligašu Gloriji Bistrici. MVP finala bila je slovačka vanjska igračica Dijona Adriana Holejova.

Dijon je na putu do trofeja, u eliminacijskoj fazi, pobijedio zagrebačku Lokomotivu u četvrtfinalnom dvomeču. Prvi susret u Sutinskim vrelima završio je 30-20, a uzvrat 28-20 u korist sjajnih Francuskinja. U polufinalu su svladale mađarski Esztergomi 33-30, a danski Viborg je Mađarke pobijedio u utakmici za treće mjesto 35-30.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku
KONAČNA ODLUKA

Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku

Izbornik Zlatko Dalić je javnosti u zagrebačkom pubu Pivana obznanio popis reprezentativaca koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku te igrače na pretpozivu
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja
FOTO Udala se kći Tysona Furyja sa 16 godina, intervenirala je i policija! 'Ne mogu je osuđivati'
CIRKUS NA VJENČANJU

FOTO Udala se kći Tysona Furyja sa 16 godina, intervenirala je i policija! 'Ne mogu je osuđivati'

Vjenčanje kćeri Tysona Furyja na Otoku Manu izazvalo rasprave! Bijele Crocs papuče, Peter Andre i policija na svadbi! Obitelj podijeljena, ali ljubav cvjeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026