Bizaran finale europskog kupa: Gubile devet razlike pa slavile

Rukometašice Dijona osvajačice su Europske lige za sezonu 2025./26. Svladale su njemačke predstavnice Thüringer u pravom rukometnom spektaklu u Dijonu. Njemice su na poluvremenu vodile 15-6, a naposljetku izgubile 29-25.

Jako loš i nervozan ulazak u utakmicu imale su Francuskinje. U 20 minuta igre zabile su tek tri pogotka, a Njemice su održale prednost od devet golova do kraja prvog dijela. Briljirala je golmanica Thüringera Laura Kuske koja je skupila 10 obrana i bila na impresivnih 65 posto.

Trener Dijona Clement Alcacer bio je vidno nervozan i požutio je prije predaha, ali uspio je motivirati igračice da dođu do povijesnog preokreta i osvoje prvi europski trofej u povijesti kluba. U drugo poluvrijeme njegove rukometašice ušle su energičnije i željne da ostave dobar dojam pred domaćom publikom. Thüringer se polako raspadao, Njemice su imale previše tehničkih pogrešaka, a samopouzdanje Francuskinja se podiglo u nebo. U 52. minuti utakmice vratile su se u egal, a onda i u potpunosti preokrenule susret u svoju korist.

Dodatni vjetar u leđa Francuskinjama dala je domaća publika, a najbolja igračica Dijona Nina Dury je izgledala nepogrešivo. Zabila je osam golova, kao i najbolja strijelkinja ovosezonske Europske lige i vanjska igračica Thüringera, Johanna Reichert koja će iduće sezone zaigrati u rumunjskom prvoligašu Gloriji Bistrici. MVP finala bila je slovačka vanjska igračica Dijona Adriana Holejova.

Dijon je na putu do trofeja, u eliminacijskoj fazi, pobijedio zagrebačku Lokomotivu u četvrtfinalnom dvomeču. Prvi susret u Sutinskim vrelima završio je 30-20, a uzvrat 28-20 u korist sjajnih Francuskinja. U polufinalu su svladale mađarski Esztergomi 33-30, a danski Viborg je Mađarke pobijedio u utakmici za treće mjesto 35-30.