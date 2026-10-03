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Rukometašice Podravke stigle do prvih bodova u Ligi prvakinja

Piše HINA,
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Rukometašice Podravke stigle do prvih bodova u Ligi prvakinja
Poreč: Finale Hrvatskog kupa za rukometasice, RK Podravka - RK Lokomotiva | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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U susretu 4. kola skupine B kao gošće Koprivničanke su bile bolje kod njemačkog prvaka Blomnerg-Lippe s 33-31 (13-15).

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Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone svladavši u susretu 4. kola skupine B kao gošće njemačkog prvaka Blomnerg-Lippe s 33-31 (13-15).

Matea Šošo zabila je 11 golova za Podravku, dok je Lucija Bešen sakupila 13 obrana, a kod domaćih je 11 pogodaka postigla Nieke Kuehne. Susret nije dobro počeo za Podravku koja je sredinom prvog poluvremena gubila sa 10-5. Tada su ipak hrvatske prvakinje zaigrale čvršće u obrani te u 26. minuti čak i povele sa 13-12. No, s tri gola u završnici prvog dijela Blomberg je stvorio prednost prije odmora.

Podravka je vrlo brzo anulirala zaostatak u nastavku da bi u 40. minuti prvi put povela s dva gola razlike (21-19). Kada se Podravka odvojila na pet razlike, činilo se kako je dvoboj odlučen, ali Šimara je u 55. minuti šutom s krila pogodila suparničku vrataricu u glavu i dobila dvije minute isključenja pa se Blomberg četiri minute prije kraja primakao na samo 30-29. 

Tada su Pandža i Šošo realizirale dva napada Podravke te osigurale mirniju završnicu. Za osam dana Podravka će u 5. kolu gostovati kod Storhamara.

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