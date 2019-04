Njegov rođendan je na dan vica i šale. Takav je bio i na parketu

Najbolji rukometaš svih vremena i bivši hrvatski reprezentativac Ivano Balić danas slavi 40. rođendan.

Simbolično, na 1. april, na dan vica i šale, kako i priliči Balićevoj osobnosti i igri.

Ivano je bio predestiniran za ovakve uspjehe. Otac Žarko i majka Stjepanka profesionalno su igrali rukomet, ali Ivano nije odmah trznuo za tim sportom. Do početka osnovne škole živio je s roditeljima u Splitu, pa se s majkom vratio u Split gdje je zaigrao za Jugoplastiku.

Finte vukao iz košarke

Iz košarke je povukao nekoliko zanimljivih poteza i lucidnih driblinga i uspješno ih je implementirao u svoju rukometnu igru. U rukomet je došao na nagovor očevog prijatelja Mate Bokana koji je tada trenirao Brodomerkur iz Splita. U profesionalce je otišao 2001. i potpisao je za Metković, a ubrzo je stigao i poziv u hrvatsku reprezentaciju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bio je predvodnik čuvene generacije koja je u Portugalu 2003. osvojila zlato na SP-u. Iduće godine pokorio je Atenu i uzeo zlato na Olimpijskim igrama i to je bio samo početak žetve medalja.

I Balić je imao uzora

Ivano je bio i ostao boem, rukometni romantik. Nije se libio poroka, znao je popušiti i 'kutiju' dnevno, a iako ga je IHF 2010. proglasio najvećim rukometašem svih vremena čak je i on imao uzora. Bivši francuski reprezentativac Jackson Richardson toliko ga je očarao da je zbog njega potpisao za Portland San Antonio.

- Nije bio bitan novac, niti to da sam negdje drugdje mogao više toga osvojiti, bitan je bio samo Richardson - rekao je jednom prilikom Balić.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zadnje godine svoje karijere Ivano je proveo u omalenom klubu koji je tek ušao u elitno društvo njemačkog rukometa. Potpisao je za Wetzlar, klub iz istoimenog gradića od 50 tisuća stanovnika. Taj Balićev potez iznenadio je samo one koji ga ne poznaju. Nikad on nije ganjao velike klubove, uvijek su ga privlačili izazovi, pomalo romantičarski. Na njegov oproštaj od rukometa u dresu Wetzlara došao je i veliki Richardson, najveći prije Balićeve ere.

Rukometne ikone o Baliću

- Dušebajev, Wislander, Lavrov, Ivano... Ivano je u top 5 najboljih ikada i najbolji hrvatski igrač ikada, a Hrvati su velika rukometna nacija - izjavio je peterostruki osvajač Lige prvaka Jose Hombrados.

- Bilo je zadovoljstvo igrati dvije godine s njim, puno sam puta igrao protiv njega i on je jedan od najvećih svih vremena - rekao je trostruki osvajač Lige prvaka Carlos Prieto.

- On je posjedovao ono najljepše – istinski se zabavljao na terenu, igrao je lagano, a istovremeno je postizao vrhunske rezultate. Ogroman, nevjerojatan talenat, Ivano je imao ’oko’, vidio je na terenu ono što nitko drugi nije i rukomet je shvaćao na potpuno drugačiji način od ostalih. Uz to, a što je izuzetno važno, bio je čelični karakter – išao je glavom i gdje je trebalo i gdje nije trebalo. Treba reći i kako je uz sebe imao vrhunske suigrače. Bilo je tu još mnogo izvanrednih rukometaša, ali Ivano je za mene broj jedan - rekao je Blaženko Lacković.

- On je nevjerojatan. Uveo je u rukomet neke nove vještine i pokrete. Uz Jacksona Richardsona bio je najkreativniji rukometaš svih vremena. Kad sam ga prvi put upoznao činio mi se arogantan, ali ustvari je bio jako drag i pristojan prema svima - rekao je bivši njemački reprezentativac Stefan Kretzschmar.

- Ruke su mi se tresle kada smo se upoznali u reprezentaciji. No, on me brzo uzeo pod svoje. Igrač koji uvijek može napraviti nešto posebno, nešto što drugi ne mogu, ali prije svega on je veliki prijatelj i sjajna ličnost - rekao je Balićev učenik Domagoj Duvnjak.

A sada vas prepuštamo magičnim Ivanovim potezima kroz karijeru...

Pogledajte video: