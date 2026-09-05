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EUROPSKI DOPRVAK

Rukometšice Podravke pružile dobar otpor mađarskom Gyoru

Piše HINA,
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Rukometšice Podravke pružile dobar otpor mađarskom Gyoru
Poreč: Finale Hrvatskog kupa za rukometasice, RK Podravka - RK Lokomotiva | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Protiv favoriziranih protivnica Koprivničanke su pružile dobar otpor iako su praktički stalno bile u zaostatku

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Rukometašice Podravke 23-26 (11-15) domaćim porazom od aktualnog europskog doprvaka Gyora započele su svoj nastup u skupini B ovosezonske Lige prvakinja.

Katarina Pandža i Tina Barišić su sa po šest golova predvodile Podravku, dok je Tjaša Stanko zabila osam golova za Gyor.

Protiv favoriziranog Gyora Podravka je pružila dobar otpor iako je praktički stalno bila u zaostatku. Gošće su tijekom prvog poluveemena imale između dva i četiri gola prednosti, a boljim ulaskom u nastavak su se odvojile i na 17-11, da bi 20 minuta prije kraja imale i najvećih 21-13.

Ipak, igračice Podravke u završnici se nisu "raspale" već su ostale borbene te s nekoliko obrana odlične Anice Gudelj te pogocima Barišić značajno ublažile poraz. U 2. kolu za osam dana Podravka će gostovati kod Odensea.

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