BILINO POLJE U ZENICI

Rumunji se šokirali stadionom u Zenici: 'Ovo je horor dekor. Uzgajaju travu na stepenicama'

Piše Issa Kralj,
6
Zenica: Superkup BiH Borac - Zrinjski | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Bosna i Hercegovina domaćin je kvalifikacijske utakmice protiv Rumunjske, aa susret se igra u Zenici na Bilinom polju. Rumunjski novinari šokirani su stanjem stadiona na kojemu se igra utakmica

U subotu reprezentaciju Bosne i Hercegovine čeka susret protiv Rumunjske u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Susret se igra na stadionu Bilino polje u Zenici, a novinari rumunjskog portala imali su priliku posjetiti stadion prije utakmice. Blago rečeno je da su ostali šokirani stanjem stadiona na kojemu se igra utakmica. 

Novinari rumunjskog portala Gonzalo.ro objavili su članak o stadionu. "Horor dekor u Zenici. Golazo je ušao na stadion koji će ugostiti BiH - Rumunjska: Stare i zahrđale tribine, biljke uzgajane na stepenicama", piše u naslovu članka.

Na stadion može stati do 15 tisuća gledatelja, a Rumunji su naglasili kako je stadion u Sarajevu dvostruko veći od ovog u Zenici, ali da je bosanskohercegovački nogometni savez odabrao Bilino polje. Stadion je sagrađen 1972. godine, a trenutačno na njemu igra Čelik, klub iz druge bh. lige.  

Zenica: Superkup BiH Borac - Zrinjski
Zenica: Superkup BiH Borac - Zrinjski | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Bilino Polje modernizirano je 2012. godine, ali vrijeme i nedostatak naknadnih ulaganja uzeli su svoj danak. Tribine su stare, ponegdje zahrđale, sa stepenicama i sjedalima nagrizenim vlagom" - napisali su rumunjski novinari. 

"Atmosfera je mješavina starog istočnoeuropskog stadiona i urbanog bazara, sa svim što to implicira" - opisali su dojam stadiona. 

Igralište na prvi pogled izgleda pristojno, ali nakon detaljnijeg pregleda uočavaju se mrlje i očiti tragovi nedavnih radova - napisali su. 

Bilino polje nema atletsku stazu oko terena pa je publika jako blizu igrača i buka se odmah širi stadionom. Međutim, ovaj stadion vrlo je bitan reprezentaciji Bosne i Hercegovine. U više od 50 odigranih utakmica u Zenici, BiH je na tom terenu izgubila samo 9 puta.

Nadolazeća utakmica bitna je za obje reprezentacije jer Bosna i Hercegovina s 13 bodova trenutačno se nalazi na poziciju za plasman na SP, a Rumunjska ima 10 bodova pa joj je ovo gostovanje izuzetno bitno ako žele otputovati na mundijal sljedeće godine. 

