MIRCEA LUCESCU

Rumunjski izbornik 'rigao vatru' po BiH: Nisu zaslužili pobjedu, a uvjeti na stadionu su im očajni!

Piše Petar Božičević,
Foto: BOGDAN BUDA/REUTERS

Manjak poštovanja bio je ogroman u Zenici - nisam imao gdje sjesti u svlačionici jer nije bilo dovoljno stolica. Tako mala svlačionica za toliko igrača! Kada je BiH došla u Rumunjsku, imala je sve potrebne uvjete, kaže Lucescu

Dugogodišnji bivši trener Šahtara Mircea Lucescu izbornik je Rumunjske od 2024. godine, a nakon poraza od Bosne i Hercegovine (3-1) u potpunosti je 'otvorio dušu'. 

-  Bili smo bolji od BiH na terenu. Nije nam dosuđen ni čist penal. BiH je igrala jako agresivno. Sudac nije donosio jednake odluke za obje momčadi u istim ili sličnim situacijama - započeo je pa prokomentirao situaciju u kojoj je Dragus dobio crveni karton:

- Naš igrač nije vidio Katića; to je trebao biti žuti karton za našeg igrača. Crveni karton nije bio ispravna odluka. Nije čak ni VAR pregledan, što je nedopustivo.Nismo zaslužili izgubiti. U prvom poluvremenu bili smo bolji, ali dva centaršuta i onaj sjajan udarac dotukli su nas. BiH nije zaslužila ovu pobjedu!

World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Cyprus v Romania
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Rumunjski navijači provocirali su domaćina, a novinari su Lucescua pitali zašto ne poštuje reprezentaciju Bosne i Hercegovine. 

- Ne želim govoriti o navijačima, ne znam što se dogodilo. Manjak poštovanja bio je ogroman u Zenici - nisam imao gdje sjesti u svlačionici jer nije bilo dovoljno stolica. Tako mala svlačionica za toliko igrača! Kada je BiH došla u Rumunjsku, imala je sve potrebne uvjete - rekao je Lucescu i dodao:

World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Cyprus v Romania
Foto: Yiannis Kourtoglou/REUTERS

- Naši navijači u Bukureštu nisu tretirali BiH kao što su večeras ovdje domaći navijači tretirali nas — ni himnu nismo mogli čuti kako treba. Ovo još nisam doživio u svojoj karijeri. Ako je ovo način na koji se u BiH dočekuju gosti… Navijači su ovdje odlični i razumijem zašto želite stalno igrati u Zenici, ali uvjeti na stadionu su očajni. 

