Rusi na ZOI 2026. bez obilježja čak i ako bude mira s Ukrajinom

Piše HINA,
Ruski sportaši na ZOI u Milanu bez zastave i himne! Odluka MOO-a ostaje nepromijenjena, čak i uz mirovni sporazum. Nova normalnost za Olimpijadu

Ruski sportaši na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu Cortini neće moći predstavljati svoju zemlju čak i ako se postigne mirovni sporazum s Ukrajinom, izjavila je predsjednica Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Kirsty Coventry u intervjuu za talijanske novine.

U ovoj fazi ništa ne bi promijenilo odluku Odbora kojom se ruskim sportašima dopušta sudjelovanje na veljačkim igrama samo kao pojedincima koji predstavljaju sebe, rekla je Coventry za Corriere della Sera u intervjuu objavljenom u petak.

MOO je zabranio Rusiji i Bjelorusiji sudjelovanje nakon potpune invazije prve na Ukrajinu u veljači 2022., a MOO je u rujnu presudio da će Rusi i Bjelorusi koji se natječu u Milanu i Cortini to činiti kao pojedinačni sportaši, bez nacionalne zastave ili himne.

U ostalim komentarima, Coventry - prva žena predsjednica MOO-a - rekla je da bi održavanje Olimpijskih igara u više gradova, kao što to čini Italija, postalo "nova normalnost" i da bi igre u Milanu i Cortini pružile korisne smjernice za budućnost. Igre u Milanu-Cortini održavaju se od 6. do 22. veljače.

