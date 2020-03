Ruska kraljica premjestila tron u New York, osvaja Manhattan

I found out that I can bend like this on a photoset. Conclusion: You have never known what you are capable of until you put yourself in a position to do something you have never done before. ————————— Узнала, что я так могу согнуться только на фотосете. Вывод: ты никогда не узнаешь на что ты способен, до тех пор, пока не попробуешь это.

