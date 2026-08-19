Ruski gimnastičari odbili fotku s hrvatskim prvakom Kovtunom, nisu mu htjeli ni pružiti ruku!?

Ukrajinac Ilija Kovtun (23) postao je u srijedu europski prvak u višeboju u debitantskom nastupu za Hrvatsku u Areni Zagreb, i to za jednu tisućinku prednosti u šest nastupa (ukupna ocjena 82,833) pred Rusom Arsenijom Duhnom (82,832), kao i još jednim Rusom Danielom Marinovim (81,899). Oni su nastupali kao neutralni sportaši, pod zastavom Svjetske gimnastičke federacije.

Video proglašenja pobjednika pogledajte OVDJE.

Zlatnu medalju predao mu je ministar turizma i sporta Tonči Glavina pred nekoliko tisuća ljudi u najvećoj hrvatskoj dvorani, a onda se prvi put začula i Lijepa Naša. Kako Tin Srbić nije uspio plasirati se u finale preče, a Aurel Benović u finale preskoka, Kovtun ostaje jedini hrvatski kandidat za medalje u pojedinačnim finalima u petak (na tlu) i subotu (na ručama i preči).

Foto: HTV/screenshot

Nakon himne neugodne scene od kojih nije moglo pobjeći ni najveće gimnastičko natjecanje u Hrvatskoj ikad. Naime, iako su Rusi Duhno i Marinov zapljeskali nakon intoniranja hrvatske himne, odbili su zajedničko fotografiranje s medaljama gestikulirajući ljudima u organizaciji, a Kovtunu nisu ni pružili ruku. Pokušala ih je natrag na podij odvesti hostesa, bezuspješno, a napetost je razbila maskota ispaljujući nekakve lažne novčanice.

Ne znamo jesu li Rusi čestitali Kovtunu iza objektiva kamera, možda i jesu. Ovakve scene nisu novost na sportskim borilištima, pogotovo u pojedinačnim sportovima gdje neizbježno dolazi do sraza ruskih i ukrajinskih sportaša, ponajviše je to izraženo u tenisu. No žalosno je da sportaši zbog napete političke situacije ne mogu ili ne smiju čestitati jedni drugima kad pobijedi bolji.

Illia Kovtun osvojio zlato u višeboju na Europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ruskim i bjeloruskim sportašima tek je nekoliko dana prije nastupa u Zagrebu stiglo zeleno svjetlo Svjetske gimnastičke federacije za nastup. Hrvatska je nekolicini ruskih sportaša prvotno uskratila vizu pa ih ipak dozvolila. Među njima je bila i Angelina Meljnikova, najuspješnija gimnastičarka prošlotjednog EP-a za djevojke s tri zlata i dvije bronce. Ona je javno podržavala ruskog predsjednika Vladimira Putina i bila kandidatkinja na listi njegove stranke.