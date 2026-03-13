Russell će startati prvi na sprint utrci u Kini. Mercedes dominira

Britanac George Russell ( Mercedes) startat će s pole positiona u prvoj sprint utrci sezone u subotu na Velikoj nagradi Kine, nakon što je u petak u Šangaju bio najbrži u kvalifikacijama. Russell tako nastavlja svoju dominaciju na otvaranju sezone nakon što je prošli vikend pobijedio na VN Australije u Melbourneu. VN Kine vozi se u nedjelju s početkom u 8 ujutro.

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Russell je odvozio krug za 1:31,520, ostavivši Antonellija iza sebe za gotovo tri desetinke sekunde. Time je potvrdio formu s otvaranja sezone u Australiji, gdje je također slavio. Mercedesova superiornost bila je očita tijekom cijelog dana, budući da je Russell bio najbrži i na jedinom slobodnom treningu uoči kvalifikacija.

Aktualni svjetski prvak Lando Norris (McLaren) startat će s treće pozciije, a Lewis Hamilton (Ferrari) s četvrte. Najveće iznenađenje je tek osmo mjesto četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena, koji je zaostao čak 1,7 sekundi za Russellom.