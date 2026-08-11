Rutinski posao u Kaunasu... Dinamo još pojačao koeficijent, muke s golmanima sve su veće!
KAUNO ŽALGIRIS - DINAMO 1-2 Filipović zaradio crveni karaton pa će propustiti Viking, na gol se vraća Nevistić. U prvom dijelu oduševio prodorni Perez Vinlöf, opet je zabio i Kačavenda...
Dinamo je rutinski riješio i uzvratni dvoboj s Kauno Žalgirisom. Nogometaš Marija Kovačevića slavili su u Kaunasu 2-1 (zabili Kačavenda i Mišić), sad mirno čekaju playoff fazu Lige prvaka i domaći ogled s Vikingom. Ipak, daleko gostovanje u Litvi donijelo je i određene probleme treneru "modrih", pocrvenio je Filipović, pa će i protiv Norvežana na golu biti Nevistić.