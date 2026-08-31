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Rutinsko slavlje Hajduka protiv Lokomotive. Sjajni Šego zabija kao na traci, sedmi gol u sezoni

Piše Tomislav Gabelić,
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Rutinsko slavlje Hajduka protiv Lokomotive. Sjajni Šego zabija kao na traci, sedmi gol u sezoni
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Hajduk je na Poljudu pred oko 15.000 gledatelja svladao Lokomotivu 2-0 te se na nekompletnoj prvenstvenoj ljestvici primakao vodećem dvojcu Osijeku i Varaždinu na dva boda.

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Rutinska pobjeda Hajduka nad Lokomotivom 2-0. Rani gol Šege, potom još jedan Šotičeka na otvaranju drugog poluvremena riješili su pitanje pobjednika, ako ga je u ogledu Hajduka i oslabljene Lokomotive uopće i bilo. Hajduk je u utakmicu ušao osokoljen pobjedom u Rakówu i plasmanom u Konferencijsku ligu, a Lokomotiva bez nekoliko ozlijeđenih i čak sedmoricom nekadašnjih igrača Hajduka, četvoricom u postavi i još trojicom na klupi. Garcijina momčad izdominirala je goste, i bilo je samo pitanje s koliko golova će ih ispratiti s Poljuda, tako da je 15.000 okupljenih gledatelja moglo u miru i bez stresa odgledati utakmicu. Među njima i Khalil Fayad koji bi sutra trebao biti predstavljen kao novi igrač Hajduka.  Na koncu su zabili tri, još dva puta uzdrmali okvir gola te nastavili niz dobrih i efikasnih igara i pobjeda. 

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Komentari 20
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