Ružić i Marčinko predvodit će Hrvatsku na Billie Jean Kupu

Stručni stožer hrvatske teniske reprezentacije prijavio je sastav za predstojeći turnir Prve skupine Billie Jean King Cupa, koji će se održati u Oeirasu (Portugal) od 7. do 11. travnja.

Marin Bradarić i Izo Žunić odlučili su se za Antoniju Ružić, Petru Marčinko, Taru Wurth, Leu Bošković i Luciju Ćirić Bagarić, što znači da će Hrvatska u vrlo jakom sastavu pokušati izboriti prolaz u daljnju fazu ovog natjecanja.

Prošle sezone hrvatska je reprezentacija bila uspješna na turniru ovog ranga u Vilniusu u Litvi, a potom joj je samo jedna pobjeda (protiv Češka u paru) nedostajala da na kvalifikacijskom turniru u Varaždinu izbori odlazak u najviši rang Billie Jean King Cupa.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska će u Oeirasu igrati u skupini A, u kojoj su još Slovačka, Srbija i Litva. Samo prvoplasirana reprezentacija izborit će prolaz u razigravanje, gdje će u petak 10. travnja igrati s pobjednikom skupine D, u kojoj su Njemačka, Danska, Poljska i Švedska.

Pobjednik tog okršaja izborit će plasman u doigravanje za najviši rang, a poraženi će imati dodatnu priliku protiv gubitnika iz susreta B1 (Nizozemska, Turska, Mađarska, Gruzija) – C1 (Rumunjska, Francuska, Latvija, Norveška). Sastavi ostalih reprezentacija koje će nastupiti u Portugalu bit će objavljeni najkasnije 12. ožujka.