Obavijesti

Sport

Komentari 0
TENISKA REPREZENTACIJA

Ružić i Marčinko predvodit će Hrvatsku na Billie Jean Kupu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ružić i Marčinko predvodit će Hrvatsku na Billie Jean Kupu
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska teniska reprezentacija je spremna za Billie Jean King Cup u Portugalu. S jakim sastavom koji čine Ružić, Marčinko, Wurth, Bošković i Ćirić Bagarić ciljaju na vrh u skupini A protiv Slovačke, Srbije i Litve

Admiral

Stručni stožer hrvatske teniske reprezentacije prijavio je sastav za predstojeći turnir Prve skupine Billie Jean King Cupa, koji će se održati u Oeirasu (Portugal) od 7. do 11. travnja. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Obožava golišave fotke i glasno stenje. Prva tenisačica svijeta rekla je 'sudbonosno da' 00:59
Obožava golišave fotke i glasno stenje. Prva tenisačica svijeta rekla je 'sudbonosno da' | Video: 24sata/Instagram

Marin Bradarić i Izo Žunić odlučili su se za Antoniju Ružić, Petru Marčinko, Taru Wurth, Leu Bošković i Luciju Ćirić Bagarić, što znači da će Hrvatska u vrlo jakom sastavu pokušati izboriti prolaz u daljnju fazu ovog natjecanja.

Prošle sezone hrvatska je reprezentacija bila uspješna na turniru ovog ranga u Vilniusu u Litvi, a potom joj je samo jedna pobjeda (protiv Češka u paru) nedostajala da na kvalifikacijskom turniru u Varaždinu izbori odlazak u najviši rang Billie Jean King Cupa.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatska će u Oeirasu igrati u skupini A, u kojoj su još Slovačka, Srbija i Litva. Samo prvoplasirana reprezentacija izborit će prolaz u razigravanje, gdje će u petak 10. travnja igrati s pobjednikom skupine D, u kojoj su Njemačka, Danska, Poljska i Švedska.

Pobjednik tog okršaja izborit će plasman u doigravanje za najviši rang, a poraženi će imati dodatnu priliku protiv gubitnika iz susreta B1 (Nizozemska, Turska, Mađarska, Gruzija) – C1 (Rumunjska, Francuska, Latvija, Norveška). Sastavi ostalih reprezentacija koje će nastupiti u Portugalu bit će objavljeni najkasnije 12. ožujka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'
LIJEPA ANDALUŽANKA

FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'

Tehnički direktor Hajduka i legenda "vatrenih" Ivan Rakitić slavi 38. rođendan, 13 godina je u braku s Raquel Mauri, s kojom je dobio dvije kćeri. Mjesecima ga je odbijala kad je došao u Sevillu
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom
TEŠKI DANI ZA ŠPANJOLCA

Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Urugvajac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone
Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova
ANKETA: JE LI U PRAVU?

Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova

Dion Drena Beljo i Franko Kovačević, koji ove sezone igraju u formi života, dobili su tek pretpoziv za američki turnir na kojem ćemo krajem ožujka igrati protiv Kolumbije i Brazila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026