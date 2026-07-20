Ružić ispala s turnira u Pragu

U susretu prvog kola WTA teniskog turnira u Pragu, hrvatska tenisačica Antonia Ružić je izgubila od Čehinje Dominike Šalkove sa 6-7 (2), 4-6. Antonia Ružić rano je završila ovotjedni nastup na WTA turniru iz Serije 250 u Pragu, jača od naše igračice u prvom je kolu bila Čehinja Dominika Šalkova, 127. tenisačica svijeta.

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Šalkova je u prvom setu povela sa 4-1, no Međimurka je nanizala četiri gema i pri rezultatu 5-4 servirala za set. Međutim, Čehinja je izjednačila, a set je potom otišao u tie-break. Nakon izjednačenog otvaranja (2-2), Šalkova je nanizala pet poena za 7-2 i vodstvo u setovima.

Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

U drugom setu, Šalkova je napravila break za 3-2, Ružić je odmah vratila izgubljeni servis izjednačivši na 3-3, no potom izgubila svoj servis, što 22-godišnja Čehinja više nije ispustila.

Antonia je meč završila bez asa uz 63 posto prvog servisa, a realizirala je četiri od 10 break-lopti, dok je Šalkova iskoristila pet od 11 lopti za obrat.