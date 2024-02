Ružne scene s Višnjika: Igrač Zadra krvave glave završio je na parketu, mora na šivanje

Kroz ušicu igle Zadrani su se provukli pred krcatim Višnjikom i u dramatičnoj završnici srušili Megu (74-71) u 19. kolu ABA lige. Pobjedom su skočili na peto mjesto ljestvice s omjerom 11-8, a ni oni najstariji navijači zadarskog kluba ne sjećaju kada su ovako visoko obitavali.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prethodnih godina su se u pravilu borili za opstanak, onaj u ligi, ali i financijski, no sve je preokrenuo Danijel Jusup koji je opet sjeo na klupu prošle sezone. Ne samo da je preporodio klub, s njima osvojio prvenstvo i igrao u doigravanju ABA lige, već je i Luku Božića pretvorio u MVP-a regionalne lige. S njim Zadrani pucaju visoko i s pravom se nadaju da mogu dogurati što dalje s ovakvom momčadi.

Utakmica protiv Mege donijela nam je sve što očekujemo od jedne košarkaške. Brdo sjajnih poteza, neizvjesnost i dramu, ali nažalost i krv na parketu. Potekla je s glave Lovre Mazalina kojem je pukla arkada. Pao je na parket nakon jednog udarca u glavu, a do njega su jurnuli liječnici Zadra koji su mu zaustavili krv i omotali mu glavu zavojem. No, bilo je to kratkoročno rješenje jer ga je nakon utakmice čekalo šivanje, što je potvrdio i sam trener Jusup.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Koliko će Zadar morati bez jednog od svojih najboljih igrača, još nije poznato, ali izgledalo je poprilično ružno. S bolnom grimasom na licu napustio je parket.