Stravična ozljeda Jurića! Krikovi odjekivali stadionom u V. Gorici

Foto: Igor Soban/PIXSELL/PIXSELL

Ružne scene u Velikoj Gorici! U susretu domaćina Gorice i Istre 1961, koji su otvorili 25. kolo HNL-a, nastradao je mladi napadač Gorice Ante Matej Jurić (20), točnije njegova ruka. POGLEDAJTE VIDEO: Grozno je to izgledalo! U 62. minuti Jurić i Duvnjak bili su u zračnom duelu, igrač Gorice odnio je igrača Istre, no potom je nezgodno pao na ruku i čini se da je došlo do loma. Nesretni napadač domaćina Ante Matej Jurić uhvatio se za ruku uz bolne krikove nakon čega je Hitna pomoć došla po njega i odvezla ga u bolnicu. Foto: Igor Soban/PIXSELL/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL/PIXSELL "Ajme, ajme, katastrofa. Mislim da bi bilo najbolje da ne gledamo više ovu snimku", kazao je komentator MaxSporta. Inače, Jurić je ušao na poluvremenu zamijenivši Matavža, a njega je nakon ružne ozljede zamijenio Suk.