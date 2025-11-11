Obavijesti

Ryanair se hvalio Modrićem u avionu, javili se navijači: 'On se super snalazi u malom prostoru'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Luka Modrić je u Zagreb stigao avionom kompanije Ryanair te su se oni time pohvalili na društvenim mrežama. Iako je i to odlična fora, još su bolji komentari ispod objave

Hrvatska reprezentacija je prije koji dan sletjela u Zagreb da bi u ponedjeljak svi zajedno krenuli u Rijeku na prvu utakmicu zadnjeg ciklusa kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Farskih Otoka. Zanimljivo je bilo vidjeti da je Luka Modrić stigao u Hrvatsku niskobudžetnim letom kompanije Ryanair iako je u karijeri zaradio dovoljno da se ne mora gužvati u malim avionima.

Ryanair nije propustio priliku za pohvaliti se da jedan od najboljih veznjaka svih vremena leti njihovim avionom pa su se javili na društvenim mrežama.

- Ako Modrić može putovati s nama, možeš i ti - napisali su na X-u.

Zanimljivi su i komentari ispod objave koji u šaljivom tonu naglašavaju da u avionu ima jako malo mjesta za noge, što i je glavna mana Ryanaira, ali zato i je jeftiniji od ostalih letova:

  • "Znate, Modrić je poznat da nalazi mjesta u malim prostorima"
  • "Ne vjerujemo ako nema fotografije"
  • "Hoćete li mu vratiti novac ako se ozlijedi"
  • "Modrić je kralj! Prizemljen i bez velikog ega, za razliku od drugih"

Podsjetimo, U zrakoplovu Boeing, koji je oko 23 sata sletio u Zagreb, nalazilo se dvjestotinjak putnika. Unatoč šilterici koju je Luka nosio, nije dugo trebalo drugima da prepoznaju slavne nogometaše. Modrić i Pašalić strpljivo su udovoljili željama brojnih obožavatelja za fotografijama. "Vatrene" u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo očekuju dvoboji protiv Farskih Otoka u petak u Rijeci i Crne Gore u Podgorici u ponedjeljak (oba od 20.45).

