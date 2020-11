'S 14 godina sam dobio Diegov potpis i otišao s papirom na tetoviranje. Za mene je bio Bog'

<p>Ne mogu prestati plakati, Diego Armando Maradona bio je moj dječački idol, zbog njega sam počeo igrati nogomet, zbog njega sam zavolio tu igru. Ne mogu vam opisati kako se osjećam, tužan sam, ispražnjen, nemoćan...<br/> <br/> Vijest o Maradoninoj smrti jedna od onih u koju ne vjerujete. Čujete, ali jednostavno ne vjerujete da je istina. Kada sam bio dječak, gledao sam ga uživo u dresu Boca Juniorsa, kluba u kojem sam igrao i za koji navijam. Jednom sam, kao dijete, bio na njegovome treningu te sam ga na kraju zatražio potpis. Kada sam imao 14 godina, s tim sam papirom otišao u salon za tetovažu i dao si istetovirati Diegov potpis na leđima. Evo, i sad ga imam.</p><p>Dok sam igrao u Dinamu zezali su me hoću li izbrisati tetovažu, nakon što je Diego Maradona, kao izbornik Argentine, izgubio od Bolivije 6-1. Rekao sam što i sad mislim, nisam tetovirao poptis zbog njegovih trenerskih sposobnosti, to me ne zanima. On kao trener i njegovi trenerski rezultati me ne zanimaju! Tetovažu sam stavio zbog njege igračke veličine, rezultati koje je postizao kao trener previše me ne zanimaju.</p><p>Dosta ljudi me pitalo je li veći Lionel ili Maradona. Messi jest vjerojatno najveći i najbolji nogometaš koji je ikada igrao i vjerojatno se nikad više neće roditi nogometaš kao Messi. On je doista čudesan, no u mojoj domovini, u Argentini, nema nikakve dvojbe, Maradona je najveći! On je nama poput Boga. Time sam vam sve rekao. Maradona je Argentinu odveo na krov svijeta, u Meksiku je 1986. Argentina na njegovim plećima postala prvak svijeta, Messi nikad s Argentinom nije bio prvak svijeta.</p><p><br/> Baš sam se čuo s nekoliko prijatelja iz Argentine, sljedeća tri dana neće ništa raditi, sve je zatvoreno. Tisuće ljudi došlo se pokloniti Maradoni, ljudi su plakali pored lijesa, bilo je svih generacija, od onih najstarijih do onih koji se nisu ni rodili kad je Maradona igrao. Zvao sam i kuma Ivana Tomečaka, Rijeka je bila prvi klub koji je igrala u Napulju nakon Maradonine smrti, kaže mi da je cijeli grad zamro, da je tuga prevelika. Kako i ne bi kad ih je Maradona odveo do dva naslova prvaka Italije, jedina u povijesti. Znate što to znači Napolitancima. Bio je jedan genijalan grafit na napuljskom groblju, dan nakon što su postali prvaci Italije - “Vi, koji ovdje počivate, ne znate što ste propustili”.</p><p><br/> Volio sam Maradonu i voljet ću ga cijeli život. Kad se opraštao od nogometa, 2001. na stadiona Boca Juniorsa, legendarnoj Bomboneri, bio sam na utakmici. To sam morao doživjeti i nikad neću zaboraviti te trenutke. Na toj utakmici je igrao i Davor Šuker, čak je zabio i gol.</p><p><br/> Otišao je najveći, otišao je čovjek koji je u Argentini bio broj jedan, u svim sportovima. I zauvijek će ostati broj jedan. Nažalost, znalo se da nije dobro, da ima zdravstvenih problema... Ali, opet, ne mogu primiti tu vijest. Zbogom, Diego Armando Maradona.</p>