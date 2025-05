S Bobanom sam bio u repki pa otišao u rat. Vratio se nogometu pa 'izbrusio' Nevistića i Zeleniku

Više smo puta čuli od ljudi kako su prošli svašta u životu, od toga da su strahovali hoće li se probuditi živi pa sve do nekih najljepših trenutaka, a to je priča osobe koja je stvarno prošla životno sito i rešeto kad je jedan dan bio reprezentativac Hrvatske, drugi dan profesionalni vojnik hrvatske vojske u Domovinskom ratu i braniš zemlju, treći nezaposleni čovjek nakon teških vremena, četvrti nogometni golman i trener mlađih kategorija, peti instruktor paintballa pa kamiondžija, šesti stvoriš ponajbolje golmane HNL-a, a onda sedmi preuzmeš klupu niželigaša.

Pisao je Bilbo Baggins u filmu 'Gospodar prstenova' knjigu imena 'Tamo i opet natrag', a mogao bi tako nešto napisati i Stanislav Posavec (55), donedavno dugogodišnji golmanski trener u NK Varaždinu, a i prvi golmanski trener autora ovih redaka. Uvijek je imao specifične, ali iznimno učinkovite metode rada, a još i danas pamtim trening na kojem nisam mogao nogom pogoditi apsolutno ništa. Stanko se uhvatio za džep, izvadio 20 kuna i stavio mi u rukavicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Golmani Varaždina na treningu

Pokretanje videa... 00:33 Stanislav Posavec | Video: privatna arhiva

- Idi tu do dućana i kupi si 20 deka tehnike - izrekao je rečenicu koja mi se zauvijek urezala u pamćenje.

Bila je to i svojevrsna šok terapija, a dobro je djelovalo i na trening. Uz smiješak se prisjetio te dogodovštine, simpatično i ispričao da je to možda bio pogrešan trenutak, ali stvari su to koje pamtiš cijeli život. A Posavec nije 'običan' golmanski trener, riječ je o čovjeku koji je odmalena vezan uz vratarsku poziciju za što je bio iznimno talentiran.

- U NK Varteksu sam krenuo 1980. i bio u generaciji s Krunoslavom Gregorićem i Samirom Toplakom, a u klubu sam prošao kompletnu školu nogometa. Prvi trener bio mi je Stanko Švarc, legenda Varteksa, a još su me trenirali Želimir Orehovec i kratko Branko Ivanković. Kao junior me u seniorski sastav na mjesto trećeg golmana priključio Krasnodar Rora koji je tad bio trener. Bilo je to interesantno, bio sam suigrač s Želimirom Orehovcem u seniorskom sastavu, a bio mi je trener u juniorima - prisjeća se Posavec.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Dvije je godine bio i omladinski reprezentativac Hrvatske, igrao je u generaciji sa Zvonimirom Bobanom, Robertom Prosinečkim, Robertom Jarnijem, a izbornik im je bio Mirko Jozić. Zajedno su bili dio reprezentacije Hrvatske, što i nije bilo uobičajeno za tadašnje vrijeme, a od te su generacije nastali 'Čileanci' koji su ušli u legendu osvajanjem Svjetskog prvenstva s reprezentacijom Jugoslavije. Nakon toga otišao je služiti vojni rok u JNA u Koprivnicu te je tamo trenirao s nogometašima Koprivnice, a kad se vratio kući priključio se varaždinskoj Slobodi iz koje je ubrzo na poziv Branka Ivankovića ponovno stigao u Varteks.

Trebao zaigrati za seniore Varteksa, odlučio braniti Hrvatsku

A bilo je to vrijeme kad se Hrvatska borila za neovisnost. Dok su se nogometaši na stadionu Varteksa pripremali za novu sezonu, iznad grada krenuli su prelijetati vojni avioni.

- Bili smo na terenu kad je nadletio prvi avion nad Varaždinom, a tad se oglasila zračna uzbuna i svi su pobjegli u svlačionicu. Ja sam ostao sjediti na golu, razmišljao sam je li vrijeme za braniti gol ili svoju državu. U devetom mjesecu odlučio sam otići na Vinicu i potpisati ugovor s ZNG-om - objašnjava nam Stanko kako je postao profesionalni vojnik.

Bio je dio 204. vukovarske brigade koja je postala 5. gardijska brigada "Sokolovi", bio je dio izviđačko diverzantske HV-a. Otišao je na branik domovine, samo - to nije prijavio u klub. Odlazio je na ratište u Zapadnu Slavoniju i vraćao se u bazu, a ratovao je svugdje preko bojišta u BiH sve do Bljeska i Oluje, u vojsci je bio od 1991. do 1999. godine.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Izgubili su dodir sa mnom, nisu znali što sam napravio jer im se nisam ni javio. Ipak, trener Friščić je saznao gdje sam, probali su doći do mene u bazu i vratiti me iz vojske. Vodili su me 1992. godine na turnir Slobodna Hrvatska, bio sam tamo 10 dana, ali situacija je bila sve gora što se tiče rata i vratio sam se nazad u vojsku. Bio mi je to zadnji doticaj s nogometom - prisjeća se.

Bilo je to teško vrijeme, kako za Hrvatsku, tako i za mnoge ljude koji su ostali bez svojih najmilijih, a mnogi koji su ostali živi, nažalost nose posljedice svega što se dogodilo.

- S krivim se mjerilima vratiš u privatni svijet, zato se nakon svega dogodilo toliko zla. Prvih godinu dana po povratku s ratišta ne bih se družio sam sa sobom. Imao sam svojevrsni zaplet u HV-u i nakon svega dobio sam časni otpust. Ali trebale su mi četiri godine da se nagodimo i da dobijem papire za mirovinu. No, nisam čekao, spasio me to što sam se primio posla.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Stanislav je tad zasnovao obitelj i imao dvoje djece. Oni su rasli, on se vraćao u 'normalan' život, ali i dalje je tu negdje tinjala ljubav prema nogometu.

- Došao sam gledati Varteks nakon 15 godina i susreo sam se s Brankom Ivankovićem. On me poslao put Međimurja, a nakon toga sam otišao u Nedeljanec koji je tad igrao treću ligu i aktivno sam se vratio nogometu. Brankov brat Zlatko prebacio me u varaždinsku Slobodu, a tamo sam završio s igranjem nogometa i krenuo na trenersku Akademiju.

U nogomet se vratio nakon 15 godina i krenuo u trenere

I tu je krenula nova životna stranica, ona trenerska. Prvo je bio pomoćni trener Zlatku Ivankoviću pa se otisnuo u samostalne vode. Otišao je u NK Međimurje gdje je vodio mlađe pionire (U10) i bio prvak regije. Paralelno je vodio i seniore NK Pušćina, a zatim ga je opet Zlatko Ivanković pozvao u Varaždin. No, tad su se događale čudne stvari u varaždinskom prvoligašu koji je završio u stečaju, ali se paralelno osnovao još jedan klub - današnji NK Varaždin.

- Cijeli pogon ostao je na osam trenera, ali uhvatili smo se u koštac s tim. Bio sam pomoćni trener u seniorima, trenirao golmane svih uzrasnih kategorija, i vodio U10 momčad. Dvije i pol sezone vodio sam seniore, otišli smo rang više i nakon dvije godine bili vodeća momčad 1. ŽNL. Nije tu bilo novaca, pa jedan od igrača bio mi je Mario Kovačević koji je tad bio trener mlađih kategorija u klubu. Pet kola prije kraja bili smo vodeći na ljestvici, ali bio sam primoran otići jer nisam dobio plaću godinu dana - objašnjava Stanko.

Foto: privatna arhiva

Toliko uspona i padova, ali - to je život. Bio je i instruktor paintballa jer je kao vojnički padobranac i ronilac imao pravo raditi na punjenju boca, a i jedan je od idejnih začetnika 'ljudskog stolnog nogometa' u jednom međimurskom centru gdje je radio. Nakon toga otišao je u Njemačku voziti kamione sve do 2019. godine kad se vratio u Hrvatsku, a od tad je sa suprugom Mirelom koja mu je velika podrška.

I tad se otvorila nova prilika - kako je imao bio na korak od trenerske A licence i A licence golmanskog trenera, postao je trener golmana u Varaždinu koji je tad igrao 2. HNL. Marljivo je radio s mlađim kategorijama, a ulaskom kluba u 1. HNL dobio je priliku raditi sa seniorima. Tad su seniorski golmani bili Ivan Nevistić (26), Ante Mrmić (32) i Dinko Gavranović (32).

Foto: privatna arhiva

- Prve ljetne pripreme odradio sam s trenerom Borimirom Perkovićem, a Ivan Nevistić je branio vrhunski sa samo 21 godinom. Nakon što su otišli Mrmić i Gavranović, stigao je Oliver Zelenika koji je bio veliko ime, ali tad već neko vrijeme nije bio u natjecateljskoj spremi. No, nisam želio samo odustati od njega, vidio sam da je iznimno talentiran, samo je to trebalo 'probuditi'.

I od tada je zapravo nepisano pravilo bilo da klub sa sjevera Hrvatske nikad nema problem s golmanima. Nakon Ivana Nevistića na gol je stao Dinko Horkaš (26) koji je tad imao 22 godine, a danas brani vrata Las Palmasa u La ligi. I svi su tad jasno isticali kako ti mladi golmani u Varaždinu izgledaju odlično, ali praktički se nikad nije istaknulo ime koje s njima radi svaki dan, pohvali ih na dobre stvari, ukaže na greške, bude s njima dan kasnije na treningu bez obzira na to što se dogodilo na utakmici.

Podigao je šestoricu golmana

A došlo je tu ispadanje u drugu ligu, a tad je kompletni stožer dobio otkaz i izgledalo je da je vrijeme za novi početak, ali trener Mario Carević vratio ga je u stožer zajedno s kondicijskim trenerom Bojanom Golubom. U klub je stigao novi golman, 'jedinicu' je preuzeo Karlo Sentić s tad 21 godinom i također se profilirao u jednog od najboljih igrača u momčadi i najzaslužnijih za povratak u prvu ligu - konstanta je bila jasna, golmani Varaždina uvijek su izgledali dobro i bili sigurna luka iza igračkih leđa.

Ali kako su ti mladi golmani uvijek bili na posudbi, bilo je jasno da se svake godine stvari moraju mijenjati. Na gol je ponovnim ulaskom u ligu stigao danas kapetan Varaždina Zelenika koji je strpljivo čekao priliku pokraj talentiranih mladića. Od toga da su ga navijači prozivali kako je vrijeme da ode odakle je došao, kako mu je trebalo neko vrijeme da ulovi konstantu, stigao je do toga da je najbolji golman HNL-a, a na tom ga je putu sve vrijeme pratio upravo - Posavec.

Bilo je tu i nekih nesuglasica, poput one s Božidarom Radoševićem (36) koji je stigao u klub iz iranskog Persepolisa kad je Zelenika dobio crveni karton u Kupu, bilo ja jasno, Radošević mora na gol. i Božidar je to napravio vrhunski, obranio i penal, bio najbolji pojedinac u momčadi, a onda je bilo pitanje tko će braniti iduću utakmicu.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Bilo je pitanja tko će braniti, rekao sam treneru Kovačeviću da je to po pravilu Zelenika jer mu ne možemo zaboraviti odličnu polusezonu, ali sa ljudske strane logično bi bilo dati priliku Radoševiću. Tad mi je Kovačević u potpunosti dao odluku o tome, na gol je išao Radošević da ga vidi i domaća publika. Odradio je Radošević korektnu utakmicu, a nakon toga na gol se vratio Zelenika pa je u svemu tome Radošević odlučio napustiti klub - objasnio nam je.

U prvoj ligi je čvrsto poziciju prvog golmana uhvatio Zelenika, a u klub je tad stigao danas drugi golman Josip Silić (25). Posavec je nastavio s odličnim radom, a tad drugoligaški golman počeo je rapidno napredovati do današnje razine. A sad je on na 'mjestu Zelenike' otprije par godina jer radi odlično, pokazao je to na utakmicama koje je branio ove sezone, da Varaždin može računati na njega u budućnosti.

- Zelenika je prošle sezone imao 10 čistih mreža u ligi uz jednu Silića na Poljudu, a ove sezone Oliver ima 15 čistih mreža, a Silić kad je stao na gol bio je među najboljim pojedincima. Vjerujte, on će biti odličan jednom kad postane 'jedinica', ako Oliver napravi novi korak u karijeri kako se uostalom i govorilo u prijelaznim rokovima dosad.

Rastao se s NK Varaždinom, traži novi angažman

Zelenika će moguće nastaviti karijeru u nekoj većoj sredini, Silić stati na gol nakon toga, ali - s njima neće trenirati Stanislav Posavec. Naime, nakon što je u klubu bio kad su ga svi napustili na samom početku i praktički ga doveo do 3. HNL pa se vratio i s golmanima radio čudesan posao, stiglo je vrijeme za rastanak. Ne baš kako je očekivao, odnosno nije uopće očekivao, ali uzeo je svoje stvari i krenuo u potragu za novim poslom.

- Bilo je to iznenada nakon utakmice s Dinamom, bilo je nekih nesuglasica na analizi prije te utakmice, a u klubu su odlučili kako je za njih najbolje da sezonu završe s novim trenerom golmana. Uzeo sam stvari i otišao, oni imaju svoju stranu priče, ja svoju, a nakon dugogodišnje odlične suradnje s direktorom kluba Tonijem Dalićem i predsjednikom Draženom Vitezom zahvaljujem im uopće na mogućnosti treniranja prvoligaške momčadi. Ima nekih stvari radi kojih mi je žao, nadao sam se da ću im moći iznijeti svoju stranu priče, ali nema što je - tu je. Prošao sam kroz mnogo toga, a još ću mnogo toga proći - u miru je zaključio Posavec.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Nastavio je s trenerskom pričom, do kraja sezone vodit će Strmec iz Bedenice klub koji igra Premier ligu NSZŽ u šestom rangu hrvatskog nogometa, a želja je ipak jasna - nastaviti raditi s golmanima. Nikad se sam nije 'gurao' ni bio dio nečijeg stožera, uvijek je ostajao u klubu, ali sad je vrijeme za novi iskorak u karijeri i životu, uostalom napravio ih je mnogo. Tako da ne bi čudilo da iduće sezone Posavca ponovno gledamo na klupi u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Rezultate iza sebe ima, Mario Kovačević i Gonzalo Garcia dovode se po trenerskom pitanju u vezu s dva najveća hrvatska kluba, a sad je slobodan i golmanski trener s ponajboljim rezultatima u Hrvatskoj.