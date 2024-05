S Bostonom osvojio NBA naslov, sad mora u zatvor na tri i pol godine! Bio je i član Zadra...

Došao je kao velika zvijezda i osvajač NBA naslova s Bostonom. Navijači KK Zadra su ga te 2018. godine dočekali su ga u zračnoj luci pa odveli u restoran brze hrane gdje se fino najeo nakon napornog leta. Bila je to ljubav na prvi pogled. Navijači Zadra dočekali su svoju zvijezdu kao malo koga prije, ali ta ljubav trajala je tek nekoliko dana.

Glen Davis (38), centar korpulentne građe, o njemu pričamo, prvo je odbio doći na press konferenciju pa ga potom sljedeći dan nije bilo na treningu. Odlučio je trećeg dana raskinuti ugovor i vratiti se u SAD. Tada je neslavno propao nastavak njegove karijere u kojoj je igrao za Boston, Orlando i Clipperse. Poslije je imao problema sa zakonom, čak se okušao i u svijetu filmova za odrasle gdje je radio kao snimatelj, no i tu karijeru morat će stopirati jer mora u zatvor na tri i pol godine!

Kako piše ESPN, američki košarkaš osuđen je zbog podnošenja lažnih medicinskih nalaza u okviru Plana zdravstvene zaštite i beneficije NBA igrača. Prevedeno, on i još 20-ak igrača pokušalo je na prevaru izvući novac iz fonda koji je namijenjen za ozljede i zdravstvene probleme igrača.

Toronto: NBA, Orlando Magic - Toronto Raptors | Foto: CHRIS YOUNG/PRESS ASSOCIATION

Davis je i ranije imao problema sa zakonom. Prije pet godina su mu u hotelskoj sobi pronašli 126 grama marihuane i kofer s 92.000 dolara koje nije mogao opravdati. Na kraju je izbjegao zatvor i platio 15 tisuća dolara kaznu. Izvukao se i u još jednom slučaju kada je na parkiralištu pretukao čovjeka i nanio mu višestruke prijelome. I tada je je morao platiti samo novčanu kaznu, ali ovaj put se nije uspio izvući i morat će u zatvor.

'Big Baby', kako mu je nadimak, je u najjačoj ligi svijeta proveo osam sezona i to je to bilo od njega, ali se može pohvaliti kako je 2008. godine osvojio naslov s Bostonom. S visinom od 206 cm i kilažom od 130 kg, izgledao je poput diva. Pokušaj povratka propao mu je u Zadru pa je 2018. godine potpisao za kanadski St. John's Edge, no ni tamo se nije proslavio. Zadnju sezonu u NBA ligi odigrao je 2015. godine, odigrao je tamo 514 utakmica u kojima je zabijao osam koševa i skupljao četiri skoka po meču.