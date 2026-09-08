Tijekom karijere nosio je i dresoove Rijeke, s kojom je 2017. osvojio dvostruku krunu, kao i nekoliko inozemnih klubova
S Hajdukom je osvojio Kup, a sad je prešao kod trećeligaša
Nakon što je krajem prošle sezone otišao iz Vukovara 1991, Josip Elez (32) ima novi klub. Karijeru će nastaviti u Solinu, članu 2. NL (treći rang). Elez je ipak prihvatio novi izazov i službeno je predstavljen kao novi igrač dalmatinskog kluba.
Značajan dio karijere Elez je proveo u Hajduku, gdje se afirmirao kao igrač. Nakon ranog transfera u Lazio 2013. godine, u splitski se klub vratio 2021. kao iskusniji nogometaš i u jednom razdoblju bio važan dio momčadi. Njegov drugi mandat obilježila je i operacija kuka početkom 2022., koja je utjecala na njegov status i kontinuitet nastupa. U dresu Hajduka ukupno je zaigrao 91 put uz tri gola i pet asistencija te osvojio Hrvatski kup 2022. godine.
Tijekom karijere nosio je i dresove Rijeke, s kojom je 2017. osvojio dvostruku krunu, kao i nekoliko inozemnih klubova, uključujući Lazio, Hannover, Honvéd, Aarhus i Grosseto.
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