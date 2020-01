S Hrvatima baš nemamo lijepih iskustava u zadnje vrijeme...

Kada su u pitanju velika vaterpolska natjecanja, u pravilu se na svakom dogodi maksimalno jedno veliko iznenađenje, a to je u Budimpešti napravila Crna Gora pobjedom nad Italijom u četvrtfinalu. Svi ostali rezultati bili su manje-više očekivani ili barem u sferi lako mogućih. Nikoga nije previše iznenadio ni plasman Mađarske i Španjolske u finale, kao ni da će se Hrvatska u nedjelju boriti za medalju. Tamo ih ponovno čekaju neugodni Crnogorci, s kojima su se dosta namučili, na ulasku u zadnju četvrtinu vodili su izabranici Ivice Tucka 10-5, ali su uporni Crnogorci na koncu došli do izjednačenja i umalo slavili. Nadamo se da će Bušlje i njegovi suigrači ovoga puta biti oprezniji i da će maksimalno ozbiljno shvatiti protivnika.

- Primili smo u toj utakmici dva gola od centara, nakon toga i dva iz dvije kontre i Hrvati su se odvojili. No u zadnjoj četvrtini se okrenula priča, Hrvati su počeli raditi gluposti koje nisu tipične za njih. Čudna utakmica, kao da im je netko ugasio svjetlo. I jedni i drugi imamo te oscilacije, nadamo se da ćemo ih mi imati manje u utakmici za broncu te da ćemo ih iznenaditi jer vjerujem u moju momčad. Nadamo se egal utakmici, svaka prednost se teško stiže jer smo svi već umorni... Ako ništa, bar da ih odvedemo u neizvjesnu završnicu, ili na penale, pa da ih tu nešto 'izmuljamo'.... - nada se Draško Brguljan, koji bi radije za protivnika imao Španjolce nego Hrvatsku.

- Nadao sam se da će Hrvatska biti u finalu zbog toga što bi nama bilo lakše protiv Španjolaca. U zadnje vrijeme smo bili bolji od njih, a s Hrvatima baš i nemamo neka lijepa iskustva. Iako, ovo je nešto posve drugačije, utakmica za broncu, obje reprezentacije dolaze iz poraza, i nadamo se da ćemo mi imati puno veći motiv i konačno uzeti broncu. A i znate kako se kaže, teško je na jednom ovakvom turniru dobiti dva puta istu reprezentaciju, nadam se da će se to pokazati točnim.

Crna Gora je ulaskom u četvrtfinale ispunila cilj koji je pred njih stavljen, no to ne znači da neće dati sve od sebe u borbi za broncu.

Mi smo došli po četvrtfinale i priliku da kroz kvalifikacije u ožujku tražimo odlazak na Olimpijske igre. Sve preko četvrtfinala je za nas značio veliki uspjeh, ali kad smo prošli Talijane, to nas nije uspavalo. Imamo u momčadi četiri debitanta, još četiri igrača koji nisu osvajali medalju za Crnu Goru, tako da smo motivirani za pobjedu u zadnjem susretu – kaže najbolji igrač Crne Gore Aleksandar Ivović i dodaje:

- Bit će to težak zadatak, Hrvatska je odlično posložena reprezentacija, njih smo u povijesti najmanje puta pobjeđivali, to je reprezentacija koja nam najmanje leži...

Komplimente na račun 'barakuda' nizao je i izbornik Vladimir Gojković.

- Hrvatska je možda i najbolja momčad ovdje, izuzetno su dobro pokriveni na svim pozicijama, maltene se sa svakog natjecanja vraćaju kućama s medaljom oko vrata, i što više tome treba dodati... Mi smo pred kraj utakmice u grupi pokazali da možemo igrati s njima, nadam se da ćemo naći motivaciju i da ćemo hladne glave ući u tu utakmicu jer smo dosta mladi. Imamo motiv za medalju, nadam se da ćemo se skupiti i odigrati na pravi način i da neće presuditi to što Hrvatska 'ima puno više kilograma od nas'. Moramo biti pametni i postaviti igru onako kako nama odgovara...