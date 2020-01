S Kobejem i Giannom stradale još dvije suigračice i roditelji...

Kobe Bryant (41), njegova kći Gianna Maria-Onore (13) i još sedmero ljudi poginulo je u stravičnom padu helikoptera u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu kod mjesta Calabasas u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Legendarni košarkaš i njegova kći putovali su iz okruga Orange u akademiju Mamba u mjestu Thousand Oaks 60-ak kilometara zapadno od centra Los Angelesa. Zbog guste magle u planinama i loše vidljivosti helikopter se srušio pri brzini od oko 300 km/h.

Među žrtvama pada aviona još je dio druge obitelji, bejzbolski trener sveučilištea u okrugu Orange John Altobelli (56), njegova supruga Keri i kći Alyssa, koja je trebala zaigrati na turniru kao i Kobejeva kći, potvrdio je Johnov brat za CNN. Bile su suigračice u akademiji Mamba.

Poginula je i košarkaška trenerica Christina Mauser koja je radila u jednoj privatnoj osnovnoj školi u okrugu Orange, mlada košarkašica Payton i njena majka Sarah Chester, kao i pilot Ara Zobayan, javlja CBS Local.

Kobe Bryant’s 13-year-old daughter is among the nine killed in Sunday’s helicopter crash. Orange Coast College head baseball coach John Altobelli, along with his wife and daughter, were also killed. https://t.co/R0RP9iwDbl pic.twitter.com/q9lyoExYhq