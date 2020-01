S Kobejem je u helikopteru bila i kći Gianna Maria Onore (13)

Bivši američki košarkaš Kobe Bryant (41), jedan od najvećih košarkaša svih vremena, poginuo je u padu helikoptera u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu u Calabasasu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Iz SAD-a je stigla tragična potvrda - s Kobejem je u helikopteru putovala i njegova kći Gianna Maria Onore (13).

Košarkaški velikan putovao je na košarkaški turnir gdje je trebao biti počasni gost. Na turniru je trebala igrati i njegova kći.

Direktor turnira za djevojčice potvrdio je CNN-u da su Kobea očekivali na turniru, a informaciju je na Twitteru objavio i najpoznatiji NBA novinar, ESPN-ov Adrian Wojnarowski.

- Izvori: Kobe Bryant putovao je na košarkaški turnir s kćeri Giannom kada se helikopter srušio. Među putnicima su bili još jedan igrač i roditelj - napisao je Wojnarowski.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.