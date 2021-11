Nogometne reprezentacije Hrvatske i Malte dosad su odigrale devet međusobnih utakmica, svih devet u kvalifikacijama za velika natjecanja. Iako je razlika u kvaliteti između "kockastih" i otočana ogromna, jednom smo se uspjeli opeći.

Dogodilo se to u sedmom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. kad smo gostovali na Malti. Niko Kranjčar pogodio je za vodstvo u 19. minuti, no nikako nismo mogli prelomiti pitanje pobjednika. A onda je Stephen Wellman 16 minuta prije kraja zabio s 35 metara iz slobodnjaka, lopta je prošla Pletikosi kroz ruke. Loš rezultat dodatno su začinili neredi na tribinama.

- Jako se dobro sjećam te utakmice. Na tribinama su bili veliki neredi i to je itekako utjecalo na atmosferu u momčadi. Igrači su pogledavali prema navijačima, letjele su stolice, policija je imala pune ruke posla. Nije nam bilo lako na terenu. Mi smo nakon te utakmice izašli još jači. Tri dana poslije pregazili smo Švedsku i otišli na Svjetsko prvenstvo bez poraza - govorio nam je o toj utakmici tadašnji izbornik, danas, nažalost, pokojni Cico Kranjčar.

"Kockastima" su te kvalifikacije, međutim, ostale u lijepom sjećanju jer su jedine u kojima smo ostali neporaženi (sedam pobjeda i tri remija). U istom kvalifikacijskom ciklusu ranije smo rutinski pobijedili Maltežane na Maksimiru 3-0 dvama golovima Dade Prše u prvom poluvremenu te jednim Igora Tudora u samoj završnici.

Naši okršaji s Maltežanima počeli su nakon svjetske bronce 1998. Ni tada nije sve išlo po planu, Hubert Suda u 29. minuti iz penala je doveo otočane u vodstvo na domaćem terenu nakon faula Zvonimira Solde.

Ipak, u drugom dijelu izabranici Cice Kranjčara su se razbudili i preko "trojca D"; Darija Šimića , Davora Vugrinca (dva gola) i Davora Šukera preokrenuli utakmicu. U uzvratnom dvoboju godinu potom na Maksimiru imali smo 2-0 nakon prvog dijela zahvaljujući golovima nakon kornera Marija Stanića te Solde, a utakmicu je u posljednjih pola sata učinio Carabott. Senzacije ipak nije bilo.

"Tricu" je otočanima, osim Cice Kranjčara, poklonio i Slaven Bilić u borbi za Europsko prvenstvo 2012. Golovi su padali u sličnim razdobljima kao i 2005., a dvostruki je strijelac ovaj put bio Niko Kranjčar. Pobjedu je u finišu potvrdio Nikola Kalinić.

Na Malti smo 2011. imali manjih problema jer je Michael Mifsud u 38. minuti utakmice kvalifikacija za Euro pogodio za smanjenje hrvatskog vodstva na 1-2 nakon uvodnih golova Ognjena Vukojevića i Milana Badelja. Konačan rezultat i pobjedu 3-1 u nastavku je potvrdio Dejan Lovren.

Tri godine kasnije na Maksimiru "štekao" nam je napad u prvom poluvremenu. Izabranici Nike Kovača nisu mogli pronaći put do gola u prvom dijelu iako je Steve Borg u 30. minuti zaradio isključenje, no već u prvoj minuti nastavka Luka Modrić donio nam je prednost krasnim udarcem s 30 metara. Do kraja je Andrej Kramarić pogodio stativu pa mrežu za potvrdu pobjedničkog starta kvalifikacija.

Dogodine nas je pobjeda na Malti pod vodstvom Ante Čačića odvela na Europsko prvenstvo u Francusku. Ponovno uz veliku dozu živciranja jer očekivalo se više od mršavih 1-0 zahvaljujući Ivanu Perišiću iz 25. minute. Luka Modrić nije nastupio u toj utakmici.

A kapetanov ulazak trebao se dogoditi da slomimo Maltu krajem ožujka na Rujevici. Sat vremena odolijevali su gosti jalovoj Hrvatskoj dok Zlatko Dalić nije uveo kapetana i kada se sve pokrenulo. Perišić je konačno donio olakšanje, a kapetan i Brekalo potvrdili pobjedu.

Svi ogledi Hrvatske i Malte (8-1-0; 22-4):

Malta - Hrvatska 1-4, 1998. (Suda 29' / Šimić 54', Vugrinec 68', 74', Šuker 81'): Ladić, Šarić, Jarni (od 90+2' Cvitanović), D. Šimić (od 86' Tokić), Soldo, Tudor, Asanović, Marić, Šuker, Boban, Vučko (od 16' Vugrinec); izbornik: Ćiro Blažević

Hrvatska - Malta 2-1, 1999. (Stanić 34', Soldo 55' / Carabott 60'): Mrmić, Bišćan, Rapaić, Soldo, Štimac, D. Šimić, Asanović, Stanić (od 51' Vlaović), Šuker, Boban (od 16' Šarić), J. Šimić (od 51' Bokšić); izbornik: Ćiro Blažević

Hrvatska - Malta 3-0, 2005. (Pršo 24', 35', Tudor 80'): Butina, Tomas, R. Kovač (od 46' Olić), Tudor, Babić, Kranjčar, N. Kovač (od 77' Vranješ), I. Leko, Bošnjak (od 68' Tokić), Pršo, Klasnić; izbornik: Cico Kranjčar

Malta - Hrvatska 1-1, 2005. (Wellman 74' / Kranjčar 19'): Pletikosa, Šerić (od 67' J. Leko), D. Šimić (od 80' Klasnić), Tokić, Šimunić, Babić, N. Kovač, Srna, Kranjčar, Balaban (od 68' Bošnjak), Pršo; izbornik: Cico Kranjčar

Hrvatska - Malta 3-0, 2010. ( Kranjčar 18', 42' / N. Kalinić 81'): Runje, Ćorluka, Pranjić, Schildenfeld, Rakitić (od 69' Iličević) Modrić, Srna, Dujmović, Kranjčar, Petrić (od 61' N. Kalinić), Eduardo (od 78' Mandžukić); izbornik: Slaven Bilić

Malta - Hrvatska 1-3, 2011. ( Mifsud 38' / Vukojević 11', Badelj 32', Lovren 68'): Pletikosa, Strinić, Lovren, Ćorluka, Vrsaljko, Badelj (od 82' Eduardo), Vukojević, Srna, Perišić (od 67' Dujmović), Mandžukić, Klasnić (od 45' N. Kalinić); izbornik: Slaven Bilić

Hrvatska - Malta 2-0, 2014. (Modrić 46', Kramarić 81'): Subašić, Milić, Ćorluka, Lovren, Rakitić, Halilović (od 67' Kramarić), Modrić, Srna, Brozović, Kovačić (od 45' Jelavić), Mandžukić (od 79' Olić); izbornik: Niko Kovač

Malta - Hrvatska 0-1, 2015. (Perišić 25'): Subašić - Srna, Vida, Ćorluka, Pivarić, Badelj, Rakitić (Brozović 77'), Kovačić, Perišić, Pjaca (Olić 83'), Kalinić (Kramarić 60'); izbornik: Ante Čačić

Hrvatska - Malta 3-0, 2021. (Perišić 62', Modrić 76', Brekalo 90'): Livaković - Vida, Ćaleta Car, Melnjak, Badelj (Modrić 54'), Kovačić, Vlašić, Pašalić (Brekalo 54'), Oršić (Lovrić 78'), Budimir (Perišić 54'); izbornik: Zlatko Dalić