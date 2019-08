S Miočićem u postaji 24 sata: 'Ovdje je samo jedan od nas'

Izašao je iz svojeg Dodge Rebela, otvorio prtljažnik, uzeo torbu za trening s natpisom "UFC" i prebacio ju preko lijevog ramena. Bilo je 7:16 ujutro u predgrađu Clevelanda, a sunce je tek provirilo s obzora. Stipe Miočić otvorio je vrata vatrogasne postaje Valley View i zakoračio u polumračnu prostoriju.

Foto: Instagram

Ostalo je još tri tjedna do velikog revanša najboljeg teškaškog prvaka UFC-a u povijesti i Daniela Cormiera, čovjeka koji ga je nokautirao i uzeo mu titulu te tako postao prvi borac sa pojasima u poluteškoj i teškoj kategoriji UFC-a istovremeno.

Stipe je dio priredbe UFC 241. Dio glavne borbe večeri i oči borilačkog svijeta bit će uprte u njega. Ali ne danas. Danas je vatrogasac i bolničar koji je došao odraditi 24-satnu smjenu.

Unutar postaje vatrogasci koji su radili noćnu smjenu započinju dan, a Stipe odlazi u susjednu sobu presvući se i krenuti sa svojom. Vraća se u mornaričko plavoj majici s logom vatrogasne postaje "Valley Viw FD", crnim hlačama i crnim čizmama.

Miris kreme za suzbijanje bolova širi se prostorijom. Kaže da je malo istrošen jer mu pripremni kamp traje već dva mjeseca, a uz pet-šest dana u tjednu kad trenira odrađuje i tri smjene u postaji.

Nekad trenira i dva puta dnevno, sve što se dogodilo u prvoj borbi s DC-em sada je iza njega i novi razlog, novi motiv za dalje sada je malena Meelah Claire koju je dobio sa suprugom Ryan prošle godine.

Foto: Instagram

Pogled na njegovu uniformu dovoljno govori kakav je čovjek Stipe. Prezime na jakni napisano mu je "Moicic", ali nikad nije mario za to niti je natpis htio mijenjati.

- Nema nikakav poseban tretman - kaže veteran vatrogasne postaje Duane Kattler.

Hrvat porijeklom iz Rtine kraj Zadra ne mora gasiti požare uz UFC karijeru. To je nešto što je sam odabrao. Izjašnjava se kao vatrogasac podjednako kao i borac. Ako ne i više.

Ustvari, Stipe je takav lik da uz profesionalnu karijeru UFC borca, najboljeg teškaškog šampiona ikada, pokušava dobiti puno radno vrijeme u postaji, koje bi mu udvostručilo radne sate.

- Obožavam to čime se bavim, čovječe. Radim zaista naporno, a ono što volim najviše je pomagati ljudima. Zašto bi se odrekao toga? Plus, prazni mi glavu od MMA-a - kaže Stipe

Pola osam je ujutro

Miočić odlazi u garažu nakon što je iz susjedne sobe ponio tablet. Posao ne čeka nikoga pa tako ni njega. U stvarnom svijetu on je TV lice, MMA zvijezda koja snima reklame za Modelo. U postaji je samo "jedan od dečkiju".

Treba pregledati zalihe, monitore, prijenosne stanice, kisik, ulje, sve što je potrebno kako bi jedna vatrogasna postaja funkcionirala normalno na dnevnoj bazi.

Foto: Instagram

Nakon što je završio odlazi u svoj ormarić u svlačionici gdje se nalaze sasvim uobičajene stvari. Oprema, obiteljske fotografije... ali i jedna netipična stvarčica - još uvijek zapakirana figurica Juniora Dos Santosa. Ostali vatrogasci poklonili su mu je iz zafrkancije nakon što je od Brazilca izgubio 2014. godine.

- Ako te ne zaje*avamo znači da te ne volimo - kaže Jeff Satow, jedan od vatrogasaca.

Tako je Stipe prvi radni dan nakon što je osvojio naslov nokautom protiv Fabricija Werduma u postaji morao čistiti zahod, wc školjku, tuševe i sve ostalo - noseći pojas oko struka koji je netom osvojio. Vatrogasna postaja leglo je tvrde zafrkancije, ali svi u njoj dišu jedan za drugoga.

Malo prije 10

Stiže poziv i vatrogasci užurbano dolaze do zvučnika. Muškarac je pao i udario glavom te je mu je potrebna hitna pomoć. Međutim, događaj se odvija u Cuyahoga Heights, mjestu gdje je nadležna druga postaja pa se vraćaju u kuhinju uobičajenim stvarima - gledanju televizije i prepričavanju priča.

Miočić se borio s bezbrojnim požarima tijekom 10 godina otkako je vatrogasac. Vidio je nekolicinu trupala i spasio popriličan broj ljudi koji su se predozirali.

Foto: Instagram

Kaže da vidi truplo "nekoliko puta godišnje", ali da je itekako lakše podnijeti gubitak kada je riječ o starijoj osobi nego kada se radi o nekom mlađem.

13 sati popodne

Završio je s ručkom i sprema se pogledati utakmicu Cleveland Indiansa. Na faksu je igrao baseball i veliki je fan svih sportova Clevelanda. Tako su Cavaliersi osvojili NBA naslov samo tjedan dana nakon njegova vjenčanja i nešto nakon što je on uzeo naslov Fabriciju Werdumu.

- Kad su Cavsi osvojili naslov... I dalje mislim da je to vjerojatno bio najbolji tjedan u mojem životu - kaže Stipe, koji se tada oženio za dugogodišnju djevojku Ryan.

Foto: Instagram

- Otkad sam ga prvi put upoznao, uvijek se smije i šali - govori Jeff Satow pa nastavlja:

- Pomisliš si: "Ovo je lik koji se penje u oktogon i premlaćuje ljude nasuprot njega?". On je najljubazniji čovjek na svijetu. Moja kćer ga obožava. Kupila mu je i poklon prošli Božić.

Večer u Valley Viewu

Nedjelja, 19:30 sati. Miran je nedjeljni dan u malenom Valley Viewu, koji broji oko 2000 stanovnika. Nekako je ustaljeno da nedjeljom nema puno događanja. No, preko tjedna, kada još tisuće radnika dolazi na posao uvijek se nešto dogodi. Nekoliko vatrogasaca je otišlo kući nakon završene smjene, a neki su došli svoju tek odraditi.

Spustila se noć. Miočić je namjestio krevet, ali nema spavanja. Mozak mu radi sto na sat i ako ne gleda TV ili je na telefonu, igra video igrice. Najdraža mu je "Call of Duty", koju igra s dobrim prijateljem i UFC borcem Gianom Villanteom.

Foto: Instagram

Kada se susretne s nekime koga ne pozna bilo online ili u stvarnom životu, Miočić nikad ne ističe da je UFC borac.

- Ljudima samo kažem da sam vatrogasac. Ne tražim nikakvo priznanje. A i puno ljudi još uvijek ne razumije sport. Još uvijek uče - kaže Stipe.

Jedini je UFC borac na toj razini koji toliko radi na drugom poslu, ali kaže da dokle god u dvorani radi marljivo i naporno kao i svi ostali, nije zabrinut s onime što njegov protivnik pruža.

Prošla su 24 sata

Točno je 7 ujutro i Stipe je u postaji već 24sata. Smjena u se bliži kraju, a upravo stiže i Papesh, šef postaje. Bila je ovo Stipina posljednja smjena uoči velikog revanša s Danielom Cormierom.

Sada slijedi potpuna koncentracija i fokus na kamp te završne pripreme. Daniel Cormier je nepoželjno lice unutar Valley Viewa i to ne zbog borbe s Miočićem nego stvari koje je radio.

Početkom prošle godine, Cormier je posjetio postaju u ulozi UFC analitičara emisije "In the Clinch". Družio se s vatrogascima, pričao, sve to prije prvog okršaja s Miočićem, dok je još bio prvak poluteške, a Stipe teške kategorije. Tada je obećao da se neće dizati u tešku kategoriju.

- Došao je u naš dom i rekao da neće ići u tešku kategoriju. Sada samo priča sranja i više ne može doći ovdje. Više nije dobrodošao u vatrogasnu postaju Valley View - kaže Papesh za ESPN.

26. sat u postaji

Miočić je trebao otići u 7:30, ali dvojica vatrogasaca nisu u mogućnosti doći u smjenu. Nema problema, Stipe je već u stražnjoj prostoriji gdje provjerava ispravnost kamiona kao i prije 24 sata. Bez posebnih povlastica.

Konačno može otići. Sada je 8:48 i zove suprugu Ryan, ali ne da joj kaže da dolazi kući nego da ide u dvoranu na trening. Prošlo je skoro 26 sati i taman što je zakoračio prema automobilu - oglasio se alarm.

Foto: Instagram

Požar u kuhinji u susjedstvu!

Miočić slegne ramenima jer su već petorica vatrogasaca u novoj smjeni pred polaskom. Da se alarm oglasio dok je još bio pod smjenom, Stipe bi se rado odazvao i otišao pomoći ljudima u nevolji i unesrećenima. Jer takav je. Tri tjedna uoči borbe karijere.

- Obožavam to. Čini moju mamu ponosnom. Napravio sam nešto od svojeg života.