S parketa na cestu: NBA igrači se potukli u noćnom klubu...

Netrpeljivost košarkaša Tristana Thompsona i Draymonda Greena traje još od finala kada su se posvađali na parketu i umalo potukli. Green je rekao centru Cavsa da to mogu riješiti na cesti, a to je Thompson doslovno shvatio i ispunio mu želju.

Naime, kako pišu američki mediji, ESPY je organizirao party za NBA igrače u jednom noćnom klubu u Los Angelesu, a tamo su se susreli upravo ova dva košarkaša. Green je krenuo prema Thompsonu i htio mu se ispričati zbog te scene u finalu, a igrač Clevelanda očito to još nije najbolje 'probavio'. Thompson je navodno na njegovu ispriku odgovorio udarivši ga šakom, a daljnji sukob su spriječili LeBron James i Kevin Durant.

Navijači Clevelanda su taj bliski susret Thompsona i Greena dočekali s oduševljenjem, jer je Green poznat kao jako prljav igrač i "trash talker". Toliko su bili sretni da je na Facebooku osvanuo događaj 'Parada za Tristana Thompsona jer je udario Greena'.

Cavs fans planning a parade for Tristan Thompson, celebrating him punching Draymond Green 😂 💀 pic.twitter.com/jBMX8OoyL8

I sam Green je reagirao na te natpise na društvenim mrežama, opovrgnuvši da je bilo ikakve tučnjave te nije propustio priliku da malo i bocne rivale. 'Održite ipak tu paradu jer je grad neće dugo vremena imati. Zaboravio sam da vam je otišao LeBron' - napisao je igrač Warriorsa.

Draymond Green says Cleveland can keep the parade for Tristan Thompson punching him 😂😂 pic.twitter.com/DSNpnEpk1t