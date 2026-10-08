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ŠPANJOLSKA LEGENDA

S Realom je šest puta osvojio Ligu prvaka. Transfer mu je propao zbog financijskih pravila

Piše Ivan Tomašković,
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S Realom je šest puta osvojio Ligu prvaka. Transfer mu je propao zbog financijskih pravila
Champions League - Group Stage - Group G - CSKA Moscow v Real Madrid | Foto: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Predsjednik Getafea Angel Torres u srijedu je čak rekao da je posao “u načelu propao”, iako AS tvrdi da pregovori još nisu definitivno završeni

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Sve je već bilo dogovoreno, no propalo je zbog financijskih pravila. To se dogodilo Daniju Carvajalu (34), bivšem braniču Real Madrida i šestostrukom osvajaču Lige prvaka koji je karijeru trebao nastaviti u Getafeu

Prema pisanju AS-a, Carvajal je već obavio liječnički pregled i s Getafeom dogovorio uvjete, ali liga još nije dopustila njegovu registraciju. Problem je navodno u plaći koju je iskusni branič prihvatio. Ona je znatno niža od njegovih dosadašnjih primanja, pa LaLiga za potrebe financijske kontrole koristi vlastitu procjenu vrijednosti njegova ugovora.

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Getafe je već blizu odnosno iznad dopuštenog limita za troškove igračkog kadra, zbog čega mu dodatni iznos koji LaLiga pripisuje Carvajalovu ugovoru stvara problem. Slična situacija dogodila se 2023. godine kada je Barcelona registrirala Joaa Félixa, čiji je prijavljeni trošak LaLiga procijenila znatno višim.

Predsjednik Getafea Angel Torres u srijedu je čak rekao da je posao u načelu propao, iako AS tvrdi da pregovori još nisu definitivno završeni. Carvajalov zastupnik trebao bi se vratiti u Španjolsku 12. listopada, nakon čega bi se ponovno trebalo razgovarati s Getafeom i LaLigom.

Carvajal je bez kluba od kraja lipnja, kada mu je istekao ugovor s Realom. Za madridski klub igrao je od 2013. godine, osvojio šest Liga prvaka i četiri španjolska prvenstva, a sa Španjolskom je 2024. postao europski prvak. Posljednje sezone u Madridu obilježile su ozljede, uključujući tešku ozljedu koljena, a nakon dolaska Trenta Alexander-Arnolda izgubio je mjesto u početnoj postavi.

UEFA Champions League - Real Madrid v Inter Milan
Foto: Violeta Santos Moura

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