Putevi iz Rima vode u - Rijeku? Ćorić uskoro slobodan igrač...

Riječke dečke 'dokačio' je žestoki ritam priprema pa su u trećoj pripremnoj utakmici (slovenski prvoligaš Bravo, 1-1) u prvom poluvremenu djelovali iznenađeni oštrinom i dinamikom protivnika koji je, u stalnoj riječkoj ljetnoj bazi Kranjskoj Gori, igrao kao da su na stolu silno važni bodovi.

Bernard Karrica je fantastičnim golom (s lijeve strane u suprotne rašlje) pet minuta prije kraja poravnao, David Nwolokor obranio penal, a veliki talent Veldin Hodža u posljednjoj sekundi susreta pogodio vratnicu.

Šef Dragan Tadić u komentaru je konstatirao kako je njegova momčad, prije nego su na travnjak istrčali mladi lavovi, igrala nedovoljno konkretno, s premalo okomitih lopti:

- Vrlo zahtjevna utakmica, ritmom i agresijom zapravo prvenstvena. U prvom smo poluvremenu previše igrali u širinu, premalo smo okomitosti i dubine imali u igri. Pokušavali smo u nekoliko navrata, imali i dobru prigodu preko Frigana, ali primili smo gol zbog neopreznosti jer je izostala reakcija na jedan ubačaj kad je lopta možda izašla u gol-aut, a mi stali pa dobili gol i onda ušli u neku nervozu. Nakon nekog vremena smo se malo smirili i imali utakmicu pod kontrolom, ali na žalost na odmor smo otišli s tim golom zaostatka - priča Tadija.

Nastavak je bio druga priča.

- U drugom poluvremenu smo od momčadi tražili više dubine i to smo i dobili, zabili gol i remizirali 1-1. Nwolokor je obranio penal, Hodža stresao vratnicu u zadnjoj sekundi... Ti mlađi dečki koji su igrali zadnjih pola sata stvarno su opet donijeli dodatnu energiju kao u prošloj utakmici. Bili su cijelo vrijeme opasni po protivnički gol. Sad smo u fazi priprema kad se zaista puno radi i normalno je da igrači osjećaju taj akumulirani umor, ali samo treba nastaviti s napornim radom, to je jedini pravi put.

Pripreme su tu da bi se griješilo sad, a ne kad krene istinski ozbiljna priča i službene utakmice.

- Ma svi u stožeru smo baš zadovoljni s tim kako momčad radi od doslovno prvog dana ovih priprema. Istina, došlo je i dolazi dosta novih igrača koji neko vrijeme nisu igrali pa je logično da im treba vremena da uhvate ritam s ostalima i dođu do prave forme, ali: radimo točno onako kako smo zamislili i... Bit će to sve okay! - rekao je Dragan Tadić.

Mišković, Šćulac, Palikuča i Čulina na raspolaganje mu stavljaju momčad koja doživljava brojne promjene, ali i dobiva istinska pojačanja. Mitrović, Vrančić, Pavlović i Alvarez te ostanak Krešića. Sjajni potezi klupske uprave. I daleko od toga da su ulazni transferi pri kraju.

U dolasku su dva krila i jedan bek/stoper, vrlo se ozbiljno pregovara s raskošnim fantazistom Alenom Halilovićem, a kuloari sve glasnije bruje o još jednoj, dosta senzacionalnoj kombinaciji: Ante Ćorić ovog ljeta postaje slobodan igrač i Rijeka bi vrlo lako mogla postati 'last minute' opcija.

Naravno, pitanje je kad će fantastični veznjak i diplomant Hitrec-Kacijan akademije raskinuti svoj ugovor s Romom koji ga uz sedam brežuljaka veže još jednu sezonu no izgledno je da će se to dogoditi do kraja prijelaznog roka.

Ćorić kod Mourinha ima ugovor na 1,2 milijuna eura pa i on i Rimljani sada imaju samo jedan cilj, što bolje proći u razdruživanju. Dečko ima 25 godina i želi igrati inače bi komotno mogao uzeti tih rimskih milijun i 200 tisuća eura za sjedenje, ali to mu ne pada na kraj pameti.

Ovo se ljeto oženio sa Sarom Prengom (kćerkom Zg-nogometaša Besnika), svakodnevno žestoko radi s osobnim trenerom Luke Modrića, Vlatko Vučetićem, i želi nastaviti uzlaznu putanju karijere nakon vrlo dobre sezone i osvojene titule s Zürichom gdje je (na posudbi iz Rome) travnjakom vezao zajedno s talijanskim draguljem Wilfriedom Gnontom kojem Mancini već daje minutažu među Azzurrima.

Švicarci silno žele zadržati Ćorića, ali pred njima su kvalifikacije za Ligu prvaka i nemaju vremena čekati rasplet relacije Ante Ćorić/AS Roma.

I... Nekadašnji hrvatski reprezentativac time postaje last minute opcija za Rujevicu. Naravno: ako se Rijeka u međuvremenu ne nakrca igračima sličnog profila i - ako Ćorić pristane na riječke uvjete.

Nije Damir Mišković u životu napravio čuda u businessu i nogometu zato što radi impulzivno nego planski i u jasno zadanim okvirima.

S druge strane, u Rijeci su karijere ne samo oživjeli nego goleme stvari za klub i sebe napravili Kramarić, Drmić, Andrijašević, Murić, Pavičić, Tomečak... I ta su imena tek fragment mase onih koji su u zadnjem desetljeću u Miškovićevoj Rijeci opet postali igrači za jake transfere, sve do Liga petice.

Ante Ćorić je Zg-dečko koji Hajduk ne uzima kao opciju. Ali on i Rijeka bi mogli biti odlična kombinacija.

