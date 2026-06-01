UŠLA U ČETVRTFINALE

Sabalenka juri prema tituli u Parizu. Razbila je Naomi Osaku

Piše HINA,
Arina Sabalenka srušila Naomi Osaku i osigurala četvrtfinale Roland Garrosa! Moon Walk na terenu oduševio publiku, a Sabalenka pokazala zašto je broj jedan

Bjeloruskinja Arina Sabalenka nastavila je svoj neumoljivi napad na svoju prvu krunu Roland Garrosa, svladavši u Japanku Naomi Osaku 7-5, 6-3 i plasiravši se u četvrtfinale.

U prvom večernjem meču u Roland Garrosu u tri godine, svjetski broj jedan oporavila se od klimavog početka i plasirala se među osam najboljih.Sabaljenka, koja je sada stigla barem do četvrtfinala u svojih posljednjih 14 Grand Slam nastupa, osigurala je susret među osam najboljih s Ruskinjom Dianom Shnaider.

„Ona je tako sjajna igračica, igra super agresivan tenis. Sretna sam kako sam uspjela vratiti pritisak na nju. Nevjerojatno je igrati večernji trening pred svima vama“, rekla je Sabalenka na terenu prije nego što je pokazala 'Moon Walk' publici Philippea Chatriera.„Jako sam zadovoljna svojim servisom. Sveukupno sam jako zadovoljna današnjom izvedbom.“

Osaka je prvi put igrala u četvrtom kolu Roland Garrosa.

