Sabaljenka nosila skupocjeni prsten nakon zaruka: 'Nadam se da će sjaj omesti protivnice'

Prva tenisačica svijeta, Arina Sabaljenka (27), započela je svoj nastup na turniru u Indian Wellsu pobjedom, no više od njezine igre pozornost je plijenio novi zaručnički prsten. Bjeloruskinja je na teren protiv Japanke Himeno Sakatsume izašla noseći golem i upečatljivi prsten, koji je samo nekoliko dana ranije dobila od svog partnera, brazilskog poduzetnika Georgiosa Frangulisa. Iako je riječ o nakitu čija se vrijednost procjenjuje na gotovo milijun dolara, Sabaljenki očito nije smetao u dominantnoj pobjedi 6-4, 6-2 nad Japankom.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Frangulis ju je zaprosio trećeg ožujka u Indian Wellsu, priredivši romantičnu večeru uz bazen okružen svijećama i laticama bijelih ruža. I dok je cijeli njezin tim znao što se sprema, Sabaljenka nije imala pojma.

​- Plakala sam jer sam mislila kako izgledam ružno i potpuno nespremna, a ovo je tako lijep trenutak. Zaustavila sam sve i zamolila snimatelja i fotografa da paze da se moje lice ne vidi, samo prsten, možda neki profil ili leđa, samo da se vi ne biste šokirali kako sam izgledala - ispričala je kroz smijeh nakon meča.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Veličanstveni prsten, koji je brzo postao glavna tema teniskih krugova, djelo je dizajnerice Isabele Grutman. Izrađen je u suradnji s Frangulisom, koji je mjesecima radio na svakom detalju kako bi bio savršen za njegovu buduću suprugu. U središtu je masivni 12-karatni dijamant ovalnog reza ugrađen u platinu, no ono što ga čini jedinstvenim jest osobni pečat. Naime, u dizajn su ugrađeni i smaragdi, njeno najdraže drago kamenje.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Nakon što je potvrdila zaruke na društvenim mrežama, Sabaljenka je odlučila da skupocjeni prsten neće skidati ni tijekom mečeva. Na konferenciji za medije otkrila je da je njezin tim provjerio je li dijamant sigurno pričvršćen i postoji li opasnost da ispadne tijekom igre. Kad su joj potvrdili da je sve sigurno, bezbrižno je izašla na teren.

​- Super je udoban i sjajan. Provjerili smo postoji li mogućnost da izgubim dijamant i nema je, tako da sam bila prilično sigurna noseći ga. Nadam se da će sjaj omesti moje buduće protivnice i da će mi to donijeti prednost - našalila se u svom stilu prva igračica svijeta.