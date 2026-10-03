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MLADOST SLAVI SUPERKUP

SAD IMAJU SVE Gigant sa Save osvojio i zadnji trofej koji nije imao. Kolekcija je nestvarna

Piše Davor Kovačević,
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SAD IMAJU SVE Gigant sa Save osvojio i zadnji trofej koji nije imao. Kolekcija je nestvarna
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Foto: HVS
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Pred više od 1000 gledatelja u novootvorenom vodenom kompleksu Wellovar u Bjelovaru mladostaši su nastavili tamo gdje su stali prije tri mjeseca, kad su u finalu prvenstva Hrvatske pomeli Jadran

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Sad imaju sve! Žapci sa Save sad imaju trofeje u svim natjecanjima u kojima su ikad zaigrali, bilo u Europi, bilo u Hrvatskoj ili bivšoj državi. U 81. godini postojanja Mladost je osvojila i nacionalni Superkup, što je ukupno 53. trofej giganta sa Save, jednog od tek pet klubova u Europi koji su osvojili sve europske kupove koji su postojali i koji postoje. Od Lige prvaka, Kupa pobjednika kupova i LEN kupa (današnjeg Eurokupa), Comen ili Mediteranskog kupa, do tri europska Superkupa, uz naslove državnog prvaka u dvije države, nacionalnih kupova i regionalne lige. Ako ćemo baš cjepidlačiti, nisu osvojili samo relativno novi Konferencijski kup, što im i ne želimo jer bi to značilo da će se kvalitativno ozbiljno stropoštati da bi zaigrali u trećerazrednom europskom natjecanju.

Pred više od 1000 gledatelja u novootvorenom vodenom kompleksu Wellovar u Bjelovaru mladostaši su nastavili tamo gdje su stali prije tri mjeseca, kad su u finalu prvenstva Hrvatske pomeli Jadran s tri uvjerljive pobjede. Isto su učinili i u utakmici za prvi trofej sezone (18-10), za koji su premijerno "ishodili licencu" za nastup u tek petom izdanju. Jednosmjerna utakmica od prvih napada, zapravo vidjeli smo upravo ono što je i kapetan Jadrana Zvone Butić rekao uoči početka: "Mladost je koplje ispred nas".

Bjelovar: Superkup Hrvatske, HAVK Mladost v VK Jadran
Bjelovar: Superkup Hrvatske, HAVK Mladost v VK Jadran | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Rezultatski to možda malo nalikuje na finale prošlog prvenstva, ali ne i po igri. Ima tu još mnogo stvari koje treba doraditi. No, sretan sam i ponosan za ovaj dio sezone - rekao je trener Mladosti Hrvoje Hrestak.

U niski raspoloženih mladostaša teško je bilo odlučiti i kome dati nagradu za MVP-ja utakmice. Viktor Tončinić zabio je četiri gola, kao i Marko Radulović, Luka Bukić tri... Izbor je pao na Radulovića.

- Uvijek znači ovakva nagrada. Pokazali smo da smo kvalitetnija momčad kao i prošle sezone. Napravili smo fantastičnu kemiju između mladosti i starosti i za ovakvu ranu fazu sezone izgledamo više nego dobro. Nadam se da ćemo još rasti i poremetiti i nekima planove u Europi - zbori Radulović.

Počevši upravo opet od Jadrana. U prvom kolu Lige prvaka u utorak.

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