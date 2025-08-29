Sad je i službeno: Luka Vušković kod brata na posudbi u HSV-u

Nakon višetjednih pregovora, saga je napokon završena. Mladi hrvatski reprezentativac i jedan od najvećih svjetskih talenata na stoperskoj poziciji, Luka Vušković (18), novi je igrač bundesligaša HSV-a. Stiže na jednogodišnju posudbu iz Tottenhama, a u Hamburgu će se pridružiti starijem bratu Mariju (23) koji je još godinu dana pod suspenzijom.

Iako je 18-godišnji stoper oduševio navijače i stručni stožer Tottenhama tijekom ljetnih priprema, postigavši gol i asistenciju u utakmici protiv Readinga, žestoka konkurencija u obrani Spursa, predvođena Cristianom Romerom i Mickyjem van de Venom, ostavila mu je malo prostora za igru. Londonski klub stoga ga je odlučio poslati na kaljenje u jednu od najjačih liga svijeta.

Prema informacijama poznatog transfer stručnjaka Fabrizija Romana, dogovor ne uključuje opciju otkupa ugovora. Tottenham na Vuškovića gleda kao na "ključni dio budućeg projekta" i ne namjerava ga se odreći. Posudba u HSV-u smatra se idealnim korakom za njegov daljnji razvoj. Zanimljivo, u objavi o transferu HSV se pozvao upravo na Romana uz njegov zaštitni znak "here we go".

Emotivni odabir i podrška bratu

Odabir Hamburga nije bio slučajan. Vuškovićeva obitelj razvila je snažnu vezu s klubom koji je čvrsto stao iza Marija Vuškovića tijekom njegove borbe s optužbama za doping. HSV je Mariju čak ponudio i novi ugovor, pokazavši mu podršku u najtežim trenucima karijere. Upravo je ta gesta, uz Lukinu osobnu želju, bila presudna da odabere povratnika u Bundesligu ispred drugih ponuda.

Iako se braća neće zajedno naći na terenu, budući da je Mario pod suspenzijom do studenog 2026., Lukin dolazak predstavlja važan moralni poticaj za cijelu obitelj.

Luka Vušković je već odradio liječnički pregled u Hamburgu i očekuje se da će s tribina pratiti veliki gradski derbi protiv St. Paulija. Ovo mu je treća posudba otkako je postao igrač Tottenhama, nakon epizoda u poljskom Radomiak Radomu i belgijskom Westerlou, gdje je bio standardni prvotimac i zabio čak sedam golova.

Podsjetimo, Vušković je u rujnu 2023. prešao iz splitskog Hajduka u Tottenham za oko 11 milijuna eura, što je rekordan transfer u povijesti splitskog kluba. Za HSV, koji se bori za ostanak u elitnom rangu njemačkog nogometa, dolazak Vuškovića predstavlja ogromno pojačanje u obrani. S druge strane, mladi Hrvat dobiva priliku skupljati neprocjenjivo iskustvo na najvišoj razini, s ciljem da se sljedeće sezone vrati u London i izbori za svoje mjesto pod suncem Premier lige.