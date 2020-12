Oni su dani u godini. Dani u kojima sumanuto šetamo trgovačkim centrima, dani u kojima božićne dekoracije i svjetleće lampice u našim glavama stvaraju hipnotizirajući ugođaj. I tako od trgovine do trgovine. Iz te uobičajene vreve prenuo nas je poznat glas.

- Trebate li pomoć?

Okret lijevo pa desno, a za štandom - Ivana Habazin (31), najbolja hrvatska boksačica.

POGLEDAJTE VIDEO: Na štandu kod Ivane Habazin

Prvo sportski pozdrav, uz, dakako, pridržavanje svih epidemioloških mjera pa onda runda razgovora.

- Da, da, sad sam poduzetnica. Razvijam svoj brend, otvorila sam firmu, vidjela što najviše kupuju i naručuju Amerikanci pa sam u SAD-u pronašla poslovne partnere. Ima svega, od difuzera za auto s dva USB-a, aroma lampi, daski za posluživanje narezaka, mirisnih svijeća, remena - pokazuje nam Habazin.

- Te remene vidjela sam u Kolumbiji kad sam bila na pripremama i baš ih od tamo nabavljam. Osmislila sam dizajn i sjajno se prodaju. Imam štand u Zagrebu - priča dobro raspoložena hrvatska boksačica.

'Poduzetništvo je sto puta napornije od boksa'

Ali boksačka karijera još nije gotova?

- Ma kakvi! Pa imam ja još dosta za odboksati, haha. Treniram, koliko stignem, ali sad sam šefica, razvijam svoj biznis pa sam na sto strana. Stalno neki pozivi, poruke. Vjerujte, poduzetništvo je sto puta napornije od boksa. Puno papira, birokracije... Zapitala sam se što mi je to trebalo, haha - našalila se Ivana.

Nije te dugo bilo u našem medijskom prostoru. Još od poraza početkom godine u meču s Claressom Shields za svjetsku titulu u Atlantic Cityju.

- Bilo mi je nakon tog meča dosta svega. I intervjua i pitanja. Godinu dana spremala sam se za taj meč, sve sam uložila u to, u pripreme sam potrošila nekoliko desetaka tisuća eura, nastradao mi je trener... Sve je uoči te borbe pošlo po zlu. Na jednom od sparinga dva tjedna prije borbe ozlijedila sam leđa i to nije prolazilo do borbe, u meč sa Shields ušla pod blokadom. Otegotna okolnost bila je što sam u Ameriku došla pet dana ranije, što je znatno manje nego kad sam tamo išla prije. Tad sam došla 16 dana ranije - priča nam Habazin u dahu pa dodaje:

- Bila sam toliko pod adrenalinom da mi to sve nije bilo toliko ni bitno. Usred zagrijavanja su me prekinuli i tražili da odem na doping-kontrolu. Tko je ikad čuo za doping-kontrolu prije meča? Morala sam skinuti rukavice, bandaže i odraditi to. Shields, iz nekog razloga, nije morala. Rekli su da će ona to odraditi nakon meča. Omelo mi je to sve tijek zagrijavanja. Ali, jednostavno, u toj borbi nisam bila prava i nema opravdanja za moju lošu izvedbu.

'Shields je varala na vaganju'

Habazin se sa Shields trebala boriti još u kolovozu prošle godine, ali meč je odgođen zbog ozljede Amerikanke. Potom je odgođen i u listopadu jer je Claressin brat s leđa je mučki napao i teško ozlijedio Ivanina trenera Alija Bashira, koji se samo htio uvjeriti je li Shields doista prošla vagu.

- Bashir je sad dobro, nalazi se u Kijevu i radi s Vladom Sirenkom. Čeka ga još jedna operacija u SAD-u. Uvjerena sam da je Claressa varala na vaganju. Vaganje nije započelo kad je trebalo i onda se dogodio incident s trenerom. Ona se izvagala dva sata nakon toga i imala je kilograma točno u gram. Vjerujem da bi pala vagu da je vaganje bilo onda kad je trebalo biti.

Habazin se nakon borbe sa Shields pokušala plasirati i na Olimpijske igre, ali zapela je na europskim kvalifikacijama u Londonu već u prvom kolu. Odlukom sudaca bolja je bila Francuskinja Emilia Sonvico.

- Olimpijske igre su san svakog sportaša i možda pokušam još jednom na svjetskim kvalifikacijama, vidjet ćemo.

'Hrga mora popraviti obranu'

Ivana često daje stručne komentare na televiziji i sjajno se snalazi u toj ulozi. Ne libi se ni kritizirati kad nešto nije dobro, kao što je to često slučaj u našem javnom prostoru, da se nekome ne zamjerite...

- Hrga oko sebe ima sjajnu logistiku i karijeru mu super vode. Filip ima sjajne predispozicije, a meni je bilo draže dok je imao manje kila. Mislim da je bio lakši i pokretljiviji, a svejedno je imao snagu udarca, pogotovo desne ruke po kojoj je poznat. Ima on još prostora za napredak i tek ćemo ga vidjeti. Voljela bih da više poradi na obrani. Ponekad ga znaju pogoditi nekom "frljokom" - smatra Ivana.

'Hrgović će biti svjetski prvak'

Ipak, Habazin smatra da Hrgović biti svjetski prvak.

- Tonyja Yoku i Filipa Hrgovića vidim kao buduće svjetske prvake po jednoj od federacija. Za mene je trenutačno apsolutni prvak Tyson Fury. Čovjek je doktor, fenomenalno se kreće, sjajno se brani, eskivira. Mislim da je Fury u ovom trenutku nepobjediv. Potencijalni meč Yoke i Hrgovića za ujedinjenje titula bio bi spektakl. Ipak, nakon zadnje dvije Yokine izvedbe sigurna sam da će ga Hrgović pobijediti. Hrga napreduje u boksačkom razvoju, a nisam sigurna da to moguće reći i za Yoku - kazala je Habazin pa pojasnila:

- Iako ima dobre protivnike, smatram da Yoka radi jako mali broj kombinacija za svoj "reach", previše boksa u "double decku" i definitivno Filipu dajem prednost u tom meču. To je teška kategorija i svaki udarac može biti presudan, a Filipove prednosti su snaga i dobar tajming. Može ga Filip pobijediti i to nokautom.

Tko bi bio najbolji izbor za Hrgu u sljedećoj pravoj, velikoj borbi, koja je najavljena za veljaču ili ožujak sljedeće godine.

- Spominje se Michael Hunter i mislim da tu i jedan i drugi imaju svoje šanse, Filipu dajem prednost. Kubrat Pulev bi bio dobar izbor za Hrgu. Gledala sam u Njemačkoj sparing Puleva i njega, Hrga ga je prebio u te dvije runde, a tad je još bio klinac. Uvjerena sam da Hrgović može pobijediti i Deontaya Wildera. Joe Joyce je pobijedio Daniela Duboisa, a kad sam vidjela njih dvojicu još sam više uvjerena da bi ih Hrga nokautirao.

Hrgin menadžer, Eddie Hearn, kazao je kako žene u boksu zarađuju manje jer "njihove borbe nemaju komercijalnu vrijednost poput muških". Habazin je u nedavnom razgovoru za 24sata žestoko iskritizirala Hearna.

- Znam neke cure koje su se za 7000 dolara borile za svjetske titule. Smiješno, pa za tu lovu ni ne ustajem iz kreveta. Meč sa Shields nudili su mi od 2018., ponudili su premalu cifru i šest puta sam ih odbila. Na kraju sam se izborila za iznos koji je deset puta bio veći od prvotne ponude. Ako vam nude 2000 dolara za borbu i zovu vas dva tjedna prije, onda ste "topovsko meso" - kazala je za kraj.