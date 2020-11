'Sada imam adrenalinski park, a sadim i prodajem krastavce...'

Bojan Vručina (36), u karijeri je igrao za 11 klubova, a od jeseni nosi dres Zadrugara iz Hrastovskog. Okrenuo se privatnom biznisu u kojem uživa, pogotovo u poljoprivrednim aktivnostima

<p>Kad sam za Borac igrao protiv trećeligaša Radnika iz Križevaca u četvrtfinalu Županijskog kupa, pobijedili smo 5-1, a ja sam zabio tri komada, kaže nam <strong>Bojan Vručina,</strong> koji je u međuvremenu napustio klub iz Imbriovca te postao novi napadač Zadrugara iz Hrastovskog.</p><p>Danas Bojan igra u Drugoj županijskoj ligi, a nekad je bio zvijezda Prve HNL. Sjećamo ga se kao sjajnog napadača Slaven Belupa. Dres kluba iz Koprivnice nosio je prvo od 2004. do 2010. godine. Tada je dobio i poziv u hrvatsku reprezentaciju.</p><p>- Pozvao me <strong>Slaven Bilić.</strong> Bio sam u kampu u Rovinju i otišao s momčadi u Andoru na kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Nažalost, nisam dobio niti minutu, nisam debitirao za Hrvatsku, ali barem sam jednom bio dio reprezentacije - kaže Vručina i prisjeća se dana u Slaven Belupu.</p><p>- Trenirao me tamo izbornik<strong> Zlatko Dalić, Kruno Jurčić, Elvis Scoria, Mile Petković.</strong> Eminentna trenerska imena. Sa Scorijom sam ostao u sjajnim odnosima, i danas se često čujemo, kod njega sam igrao i najbolji nogomet. Veliki je trag na moju karijeru ostavio i Jurčić. Sjećam se pobjede protiv Hajduka 2-1, ja zabio i asistirao, a on sutra dolazi sa SN u rukama i kaže mi da tamo piše da sam najbolji igrač utakmice, a ja sam bio najgori. Naljutio sam se otišao iz svlačionice, bio sam mlad, nisam shvatio da on na takav način mene samo još želi dodatno motivirati - govori nam Bojan.</p><p>Igrao je za Hapoel u Izraelu, Duisburg u Njemačkoj, za nekoliko grčkih klubova, za Al Shabab u Jordanu, u slovenskoj ligi, mađarskoj ligi, makedonskoj ligi.</p><p>- Najljepše mi je bilo u Izraelu. Živjeli smo blizu mora i to su za mene najbolji trenuci nakon onih u Slaven Belupu, a kad se samo sjetim Jordana. Tamo nema profesionalizma. Ako trener kaže da je trening u tri popodne, neki igrači dođu u četiri. Pa nakon pola sata treninga, odu negdje pola sata, pa se ponovno vrate. Čudno je to sve tamo bilo, ostao sam kratko. Jordan mi nije ostao u lijepom sjećanju, ali Tel Aviv i Izrael jesu - kaže Vručina, koji za Slaven Belupo ima 150 nastupa u HNL-u.</p><p>Na leđima mu je 35 godina, ima suprugu i troje djece, tri sina, ali uz nogomet ostaje dok god bude mogao.</p><p>- Supruga se zna naljutiti kad kažem da mi je nogomet najveća ljubav. Igrat ću dok god budem mogao, makar i s jednom nogom. Takav sam, ne vidim se kao trener, ali kao igrač itekako da. Igrat ću još nekoliko godina. Sad sam u petoj ligi, a Borac komotno može igrati i treću - rekao je Vručina, a onda smo se ostavili teme nogometa.</p><p>Gdje je nekadašnja zvijezda Slaven Belupa danas, čim se bavi?</p><p>- Imam privatni biznis. U Vinogradima Ludbreškim otvorio sam adrenalinski park Vručina - počinje Bojan i nastavlja:</p><p>- Organiziramo rođendane, zabave za poslovne subjekte, momačke i djevojačke večeri, tamo dolaze i vrtićke grupe. Kod nas možete igrati paintball, airsoft, voziti karting, zaigrati ljudski stolni nogomet, a u planu je i izgradnja bazena, malonogometnog terena s umjetnom travom. Ideja je bila dobra, širimo se dalje.</p><p>Uz adrenalinski park, Bojan se bavi i poljoprivredom.</p><p>- Imamo dosta zemlje, korona nas je primorala da još nešto počnemo raditi. Primjerice, posadili smo krastavce i sad ih beremo i prodajemo u Podravku. Imamo i domaće rajčice, krumpir, luk. Kad dođete u naš park, jedete samo naše proizvode iz zemlje. Punac ima svoj veliko voćnjak, pa malo pomažem i njemu - govori nam Vručina.</p><p>Otac mu ima vinograde.</p><p>- Da, naše vino često dobije i nagrade. Odlučio sam igrati nogomet amaterski i posvetiti se vinogradu, voćkama, krastavcima i našem adrenalinskom parku. Sad sav u tome, ali naravno da za trening i utakmice uvijek ima vremena - kaže za kraj Vručina.</p>