Obavijesti

Sport

Komentari 2
UZEO 'SEDMICU'

Sada je službeno. Marko Pjaca je predstavljen u novom klubu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Sada je službeno. Marko Pjaca je predstavljen u novom klubu
Foto: FC Twente

Nadam se da ću se što prije priključiti momčadi, upoznati igrače i pomoći klubu. Twente je klub s velikom tradicijom, rekao je Marko Pjaca na predstavljanju u novom klubu

Hrvatski nogometaš Marko Pjaca i službeno je predstavljen u novom klubu. Bivši igrač Dinama će od iduće sezone nositi dres nizozemskog prvoligaša Twentea, a klub je sve potvrdio na svojim društvenim mrežama. S Twenteom je potpisao ugovor na dvije godine a nosit će broj sedam.

Foto: FC Twente

"Hrvatski napadač s 28 nastupa za reprezentaciju dolazi u nizozemski klub kao slobodan igrač. Prošle je sezone nastupao za Dinamo Zagreb. Danas je stigao na stadion De Grolsch Veste, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor", napisao je Nizozemski klub u objavi.

- Sretan sam što sam sada ovdje, lijep je osjećaj biti u Twenteu. Nadam se da ću se što prije priključiti momčadi, upoznati igrače i pomoći klubu. Twente je klub s velikom tradicijom. Svi s kojima sam razgovarao o Twenteu rekli su mi koliko su navijači sjajni i kakva je atmosfera na stadionu. Veselim se što ću to doživjeti. Bilo mi je važno donijeti pravu odluku u ovoj fazi karijere. Želio sam nastaviti igrati u Europi, u dobroj ligi na visokoj razini - rekao je Pjaca, a na njega se nadovezao i direktor kluba Jan Streuer:

- Marko Pjaca je iskusan hrvatski reprezentativac koji može igrati na svim pozicijama u napadu. Prošle je sezone imao odličnu godinu u Dinamu, i u domaćem prvenstvu i u Ligi prvaka. Već neko vrijeme sam u kontaktu s njim i kroz naše razgovore pokazao je sve veći entuzijazam za Twente. Mislim da se naše ambicije dobro poklapaju. Mi želimo izboriti Europu, a on želi predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine. Svojim iskustvom i kvalitetom sigurno će osnažiti našu momčad.

Foto: FC Twente

Podsjetimo, Pjaca i Dinamo su dogovorili sporazumni raskid ugovora, a u novom mandatu u Dinamu odigrao je 44 utakmice i zabio devet golova. Što se tiče Twentea, nakon četiri kola ostvario je samo jednu pobjedu te se nalazi na 15. mjestu na tablici. S Pjacom u sastavu pokušat će stati na kraj lošeg niza te probati nadmašiti prošlu sezonu u kojoj je završio šesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Napadač Kölna blizu dolaska u Hrvatsku?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Napadač Kölna blizu dolaska u Hrvatsku?

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
Završio je prijelazni rok u Ligama petice! Liverpool doveo Isaka, Livaković u Španjolskoj
INOZEMNI MERCATO

Završio je prijelazni rok u Ligama petice! Liverpool doveo Isaka, Livaković u Španjolskoj

Ljetni prijelazni rok u ligama "petice" završio je u ponedjeljak
FOTO Ovo je vila Ivice Zupca u Los Angelesu od pet mil. dolara
LUKSUZ U KALIFORNIJI

FOTO Ovo je vila Ivice Zupca u Los Angelesu od pet mil. dolara

Vila Ivice Zupca, hrvatskog košarkaša koji igra za Clipperse, nalazi se u Los Angelesu. Smještena je u luksuznom dijelu grada, a okružena je prirodom koja je bila ugrožena požarima. Ističe se modernim dizajnom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025