Sada je službeno. Marko Pjaca je predstavljen u novom klubu

Hrvatski nogometaš Marko Pjaca i službeno je predstavljen u novom klubu. Bivši igrač Dinama će od iduće sezone nositi dres nizozemskog prvoligaša Twentea, a klub je sve potvrdio na svojim društvenim mrežama. S Twenteom je potpisao ugovor na dvije godine a nosit će broj sedam.

Foto: FC Twente

"Hrvatski napadač s 28 nastupa za reprezentaciju dolazi u nizozemski klub kao slobodan igrač. Prošle je sezone nastupao za Dinamo Zagreb. Danas je stigao na stadion De Grolsch Veste, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor", napisao je Nizozemski klub u objavi.

- Sretan sam što sam sada ovdje, lijep je osjećaj biti u Twenteu. Nadam se da ću se što prije priključiti momčadi, upoznati igrače i pomoći klubu. Twente je klub s velikom tradicijom. Svi s kojima sam razgovarao o Twenteu rekli su mi koliko su navijači sjajni i kakva je atmosfera na stadionu. Veselim se što ću to doživjeti. Bilo mi je važno donijeti pravu odluku u ovoj fazi karijere. Želio sam nastaviti igrati u Europi, u dobroj ligi na visokoj razini - rekao je Pjaca, a na njega se nadovezao i direktor kluba Jan Streuer:

- Marko Pjaca je iskusan hrvatski reprezentativac koji može igrati na svim pozicijama u napadu. Prošle je sezone imao odličnu godinu u Dinamu, i u domaćem prvenstvu i u Ligi prvaka. Već neko vrijeme sam u kontaktu s njim i kroz naše razgovore pokazao je sve veći entuzijazam za Twente. Mislim da se naše ambicije dobro poklapaju. Mi želimo izboriti Europu, a on želi predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine. Svojim iskustvom i kvalitetom sigurno će osnažiti našu momčad.

Foto: FC Twente

Podsjetimo, Pjaca i Dinamo su dogovorili sporazumni raskid ugovora, a u novom mandatu u Dinamu odigrao je 44 utakmice i zabio devet golova. Što se tiče Twentea, nakon četiri kola ostvario je samo jednu pobjedu te se nalazi na 15. mjestu na tablici. S Pjacom u sastavu pokušat će stati na kraj lošeg niza te probati nadmašiti prošlu sezonu u kojoj je završio šesti.