Sada je sve jasno: Marko Rog ostaje igrač Dinama! Pridružio se suigračima na pripremama

Marko Rog (29) ostaje u Dinamu, objavio je klub na službenim kanalima. Iako se činilo kako bi se iskusni veznjak mogao vratiti u Cagliari po isteku posudbe, zagrebački i talijanski klub postigli su dogovor o produljenju iste. Rog se odmah pridružio suigračima na pripremama u Turskoj, a oni su ga srdačno dočekali.

"Još mu sedam nastupa nedostaje do stote službene utakmice u Dinamovu dresu, a na dobrom je putu da uskoro i dočeka taj jubilej. Iskusni i energični maksimirski vezist Marko Rog nastupat će za plave i u proljetnoj polusezoni. Rog je pod ugovorom s talijanskim Cagliarijem, u Dinamu je bio na jednogodišnjoj posudbi koja je istekla ulaskom u novu godinu. Dinamo i Cagliari u međuvremenu su dogovorili produljenje posudbe na dodatnih šest mjeseci što znači da će se odmah staviti na raspolaganje treneru Fabiju Cannavaru i suigračima na pripremama u Turskoj i nositi plavi dres barem do ljeta, dakle do kraja aktualne sezone", napisao je prvak Hrvatske u priopćenju, između ostalog.

Navodno je na ostanku iskusnog veznjaka inzistirao trener Fabio Cannavaro koji je procijenio da mu treba energični veznjak.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Rog je prvi put u Dinamo stigao u ljeto 2015. za pet milijuna eura iz Splita, što je Dinamu rekordan ulazni transfer, a Napoli ga je 2017. kupio za 13.5 milijuna. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 21 put. Ove je sezone odigrao 22 utakmice i triput namjestio gol suigračima.