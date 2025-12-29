VIDEO Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua (36) preživio je tešku prometnu nesreću u Nigeriji u kojoj su poginule dvije osobe. Boksač je zadobio lakše ozljede, no slike smrskanog automobila i izjave svjedoka otkrivaju pune razmjere tragedije koja se dogodila u ponedjeljak.

Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju kaotičnu scenu i uništen automobil Joshua, koji je sjedio iza vozača, bio je pri svijesti, ali vidno ošamućen i u šoku. Prijatelj boksača izjavio je za medije da je Joshua "dobro, ali jako potresen" te da pokušava procesuirati cijeli traumatični događaj.

Unatoč silini udarca, Anthony Joshua je, prema svim informacijama, zadobio samo lakše ozljede i izvan je životne opasnosti. Joshuin promotor Eddie Hearn oglasio se s odmora.

​-Probudila me vijest o nesreći. Prema slikama koje sam vidio, čini se da je dobro - poručio je. Lokalna policija potvrdila je da je boksač prevezen u bolnicu s lakšim ozljedama i da je "dobro" - rekao je.

Vijest je šokirala obožavatelje, koji su mu na društvenim mrežama poželjeli oporavak, ali i izrazili tugu zbog izgubljenih života. Joshua se u Nigeriji odmarao nakon pobjede protiv Jakea Paula.