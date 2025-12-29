Obavijesti

Sport

Komentari 11
SNIMKA NESREĆE

VIDEO Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Pogledajte kako Joshuu izvlače iz uništenog automobila
Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Anthony Joshua zadobio je lakše ozljede u teškoj prometnoj nesreći u Nigeriji. Iz auta su ga izvukli vidno potresenog i u velikim bolovima. Dvije osobe su poginule u sudaru

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji Anthony Joshua (36) preživio je tešku prometnu nesreću u Nigeriji u kojoj su poginule dvije osobe. Boksač je zadobio lakše ozljede, no slike smrskanog automobila i izjave svjedoka otkrivaju pune razmjere tragedije koja se dogodila u ponedjeljak.

Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju kaotičnu scenu i uništen automobil Joshua, koji je sjedio iza vozača, bio je pri svijesti, ali vidno ošamućen i u šoku. Prijatelj boksača izjavio je za medije da je Joshua "dobro, ali jako potresen" te da pokušava procesuirati cijeli traumatični događaj.

Unatoč silini udarca, Anthony Joshua je, prema svim informacijama, zadobio samo lakše ozljede i izvan je životne opasnosti. Joshuin promotor Eddie Hearn oglasio se s odmora.

​-Probudila me vijest o nesreći. Prema slikama koje sam vidio, čini se da je dobro - poručio je. Lokalna policija potvrdila je da je boksač prevezen u bolnicu s lakšim ozljedama i da je "dobro" - rekao je.

Vijest je šokirala obožavatelje, koji su mu na društvenim mrežama poželjeli oporavak, ali i izrazili tugu zbog izgubljenih života. Joshua se u Nigeriji odmarao nakon pobjede protiv Jakea Paula.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?'
FOTO: SAMO MINIJATURNO

Ona je nogometna sutkinja. Sad se pitate: 'Gdje stavi kartone?'

Claudia Romani (42) je Talijanka koja živi i radi kao model u SAD-u, a uz to je i nogometna sutkinja. Obožava Milan, a najviše voli i objavljivati provokativne fotografije...
FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!
ZAVIRITE UNUTRA

FOTO Mandžina luksuzna oaza: Noćenje u vili na Braču košta kao prosječna hrvatska plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom
FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba
KAKAV LUKSUZ

FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba

O igračkoj klasi Luke Modrića (40) više ne treba trošiti ni slova, ali pokazao je Hrvat da ima ukusa i za druge stvari. U centru Zagreba kupio je penthouse za oko 1,4 milijuna eura odštete, izvijestio je Jutarnji list

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025