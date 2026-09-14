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Šafarić: 'Baš sam žalostan. Je li predugo trajala nadoknada? To presudite sami, ja sam trener'

Piše Ivan Tomašković,
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Šafarić: 'Baš sam žalostan. Je li predugo trajala nadoknada? To presudite sami, ja sam trener'
Gorica i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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GORICA - VARAŽDIN 2-2 Nogometaši Gorice do boda su stigli golom u posljednjim sekundama susreta

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Nogometaši Varaždina i Gorice u Velikoj Gorici u zadnjem susretu 7. kola HNL-a odigrali su bez pobjednika (2-2). Gorica je do remija stigla golom u zadnjim sekundama susreta. 

- Šteta. Baš mi je žao jer smo bili bolja momčad. Moram sada podići dečke, ali ponosan samo kako su odigrali. Bili smo puno bolja momčad i nije nas nagradilo. Jedino nam je jedino na silu prijetila, tako su i zabili gol. Prvo poluvrijeme smo dominirali, drugo još više. Prekrasni golovi su padali, ali nije bila bolja ekipa danas nagrađena. Jako dobro igramo u zadnje vrijeme i ne vraća nam se. Vratit će nam se to, moramo nastaviti samo dalje - ističe Nikola Šafarić, trener Varaždina. Da su Varaždinci slavili izjednačili bi se na vrhu ljestvice s vodećim Hajdukom. 

Gorica i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nije samo koncentracija bila u pitanju kod zadnjeg gola. Žao ti uvijek, a ovako još više. Bili bismo na vrhu da smo pobijedili. Nitko nas nije očekivao tako visoko. Nedostaje da budemo još više natjecateljski nastrojeni. To će doći. Šteta i zbog Akrapa koji je zabio prvijenac. Da je ostalo 2-1 zabio bi za pobjedu - ističe Šafarić. 

Kolege su varaždinskog stratega upitale je li bila preduga sudačka nadoknada?

- Recite vi. Po vama je li bila? Igralo se tri minute, a mi smo gol dobili u 4:25. Nije mi jasno gdje su te sekunde otišle, ali valjda su otišle. Ima ljudi koji s time bave, ja sam trener i fokusiran sam isključivo na to - zaključio je Šafarić. 

Gorica i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

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