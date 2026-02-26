Obavijesti

TRENER VARAŽDINA

Šafarić: Hajduk bi teško dobio Rijeku bez isključenja Petroviča

Piše Ivan Tomašković,
Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Očekuje nas težak susret. Hajduk je u dobrom nizu, jako se podigao u formi. Vratio im se Livaja koji je podigao momčad na još viši nivo. No, nije Livaja jedina opasnost, rekao je trener Varaždina u najavi utakmice

Varaždin i Hajduk sastaju se u subotu od 17.45 u 24. kolu HNL-a, a Varaždinci ove sezone ne leže Splićanima. U dva dosadašnja dvoboja varaždinski nogometaši osvojili su četiri boda upisavši 2:0 pobjedu kod kuće  i remi (1:1) na Poljudu. 

Ovog puta Hajduk dolazi Varaždinu na megdan nakon lošije serije momčadi sa sjevera Hrvatske. Nogometaši Nikole Šafarića poraženi su u zadnja dva dvoboja od Rijeke i Dinama s ukupnom gol razlikom 1-7. 

- Očekuje nas težak susret. Hajduk je u dobrom nizu, jako se podigao u formi. Vratio im se Livaja koji je podigao momčad na još viši nivo. No, nije Livaja jedina opasnost. Hajduk ove sezone više djeluje kao momčad koja onda izbaci pojedince. Tu su i Šego i Pukštas. Također, doveli su Marešića koji je jedan od najboljih stopera lige, naročito u građenju igre prema naprijed, tako da su se još dodatno stabilizirali prema nazad. Ono što je neki standard za ovaj Hajduk jest da manje golova primaju - ističe Šafarić koji se osvrnuo i na Jadranski derbi u prošlom kolu u kojem je Hajduk slavio s 1-0 protiv Rijeke.

- Istina da teško da bi Hajduk dobio taj susret da nije bilo onog crvenog kartona Petroviča. Rijeka je i s igračem manje bila opasna, no Hajduk je iskoristio nesmotrenost u riječkoj obrani i slavio. Hajduk ove sezone ne prašta mnogo – ističe Šafarić kojem ponovno nedostaje dosta igrača.

Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Vraća se Punčec, no kartoniran je Vuk, a ozlijeđeni su Škaričić, Maglica, Barać i Ilinković. 

- Moramo se psihički podići. Dečki moraju shvatiti da se nije ništa tragično dogodilo u ova dva poraza. Protiv Dinama smo bili odlični u prvom dijelu, no moramo tako odigrati cijeli susret. Bilo kakva crna rupa u našoj igri skupo će nas koštati protiv Hajduka - zaključio je Šafarić. 

Varaždin je četvrta momčad hrvatskog prvenstva sa 32 boda, dok je Hajduk drugi sa 46 bodova. 

