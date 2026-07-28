Obavijesti

Sport

Komentari 2
KONFERENCIJSKA LIGA

Šafarić: I mi smo doma željeli više gledatelja, u Češkoj hrabro

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Šafarić: I mi smo doma željeli više gledatelja, u Češkoj hrabro
Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uzvratni susret 2. pretkola Konferencijske lige između Varaždina i Jablonec na rasporedu je u četvrtak, 30. srpnja u 18 sati

Admiral

Nogometaši Varaždina u prvom susretu 2. pretkola Konferencijske ligi svladali češki Jablonec s 3-2 i tako s minimalnom prednošću odlaze u Češku na uzvrat. Trener Nikola Šafarić već je nakon susreta smirivao strasti i spuštao je sve na zemlju. 

- Najavljivali smo prije utakmice da ništa neće biti riješeno u 90 minuta, već u 180 minuta. Moramo se postaviti hrabro i tražiti gol, jer jedino tako možemo stići do pozitivnog rezultata. Vidjeli smo koliko su opasni u prekidima, tu moramo posebno pripaziti. Moramo biti hrabri kao kod kuće i tražiti loptu - ističe Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

I dok Varaždinci prvenstvo otvaraju u nedjelju, 2. kolovoza protiv Hajduka, Jablonec je proteklog vikenda odigrao susret 1. kola Prve češke nogometne lige. Svladali su Sigmu Olomouc s 2-1.

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Protiv Sigme su bili dominantni, odlični. Uopće se nije vidio umor kod njih. Ekipa koja ima glavu i rep, ima i širinu - dodao je Nikola Šafarić. Naime, prvu utakmicu u Varaždinu pratilo je 3600 gledatelja, čak gotovo 1500 manje nego prošle sezone kada je u Varaždin stigla Santa Clara. 

- Nema se tu što previše komentirati. Mi smo klub koji ne priča puno, naša djela govore za nas. Naravno da smo i mi željeli da je više ljudi. Bio je taj pljusak prije utakmice, no taman kad je prestala kiša, uvjeti su bili idealni. Šteta što više gledatelja nije došlo. Ta kultura navijanja nedostaje kod nas, no trudimo se radimo i želimo biti još bolji - ističe Šafarić kojem će za uzvratni susret 2. pretkola Konferencijske lige nedostajati ozlijeđeni Duraković i Puclin, no u sastav se vraća Sikošek. 

- Neće biti puno promjena. Možda jedna do dvije - zaključio je varaždinski strateg. 

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu
Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Wunderkind iz BiH sve dogovorio s Chelseajem
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Wunderkind iz BiH sve dogovorio s Chelseajem

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Kod Modrićevih doma: Privatni chef otkrio što je pripremio Luki i najbližima za posebnu večeru
FOTO: LUKIN JELOVNIK

Kod Modrićevih doma: Privatni chef otkrio što je pripremio Luki i najbližima za posebnu večeru

Modrić proslavio još jedan jednogodišnji ugovor s AC Milan raskošnom večerom od osam sljedova, a navijači već žale za sarmom i ćevapima!
FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te
SPORTSKA NOVINARKA JE HIT

FOTO 'TKO NIJE ZUMIRAO, LAŽE' Diletta stavila obline na izvol'te

Talijanska sportska novinarka Diletta Leotta, svjetski poznato lice Serie A, opet je zapalila Instagram: luksuzna vila na Comu, obiteljska idila i fotka koja je sve natjerala na zumiranje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026