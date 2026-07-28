Šafarić: I mi smo doma željeli više gledatelja, u Češkoj hrabro

Nogometaši Varaždina u prvom susretu 2. pretkola Konferencijske ligi svladali češki Jablonec s 3-2 i tako s minimalnom prednošću odlaze u Češku na uzvrat. Trener Nikola Šafarić već je nakon susreta smirivao strasti i spuštao je sve na zemlju.

- Najavljivali smo prije utakmice da ništa neće biti riješeno u 90 minuta, već u 180 minuta. Moramo se postaviti hrabro i tražiti gol, jer jedino tako možemo stići do pozitivnog rezultata. Vidjeli smo koliko su opasni u prekidima, tu moramo posebno pripaziti. Moramo biti hrabri kao kod kuće i tražiti loptu - ističe Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

I dok Varaždinci prvenstvo otvaraju u nedjelju, 2. kolovoza protiv Hajduka, Jablonec je proteklog vikenda odigrao susret 1. kola Prve češke nogometne lige. Svladali su Sigmu Olomouc s 2-1.

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Protiv Sigme su bili dominantni, odlični. Uopće se nije vidio umor kod njih. Ekipa koja ima glavu i rep, ima i širinu - dodao je Nikola Šafarić. Naime, prvu utakmicu u Varaždinu pratilo je 3600 gledatelja, čak gotovo 1500 manje nego prošle sezone kada je u Varaždin stigla Santa Clara.

- Nema se tu što previše komentirati. Mi smo klub koji ne priča puno, naša djela govore za nas. Naravno da smo i mi željeli da je više ljudi. Bio je taj pljusak prije utakmice, no taman kad je prestala kiša, uvjeti su bili idealni. Šteta što više gledatelja nije došlo. Ta kultura navijanja nedostaje kod nas, no trudimo se radimo i želimo biti još bolji - ističe Šafarić kojem će za uzvratni susret 2. pretkola Konferencijske lige nedostajati ozlijeđeni Duraković i Puclin, no u sastav se vraća Sikošek.

- Neće biti puno promjena. Možda jedna do dvije - zaključio je varaždinski strateg.