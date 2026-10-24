Šafarić kritizirao bivšeg igrača Dinama: 'Nismo trebali izgubiti, ne ovako! Moramo se resetirati'

Nikola Šafarić bio je bijesan kad je Varaždinu poništen gol za 2-2 koji je zabio Luka Mamić u 72. minuti, šutirao je bocu u trenerskom prostoru ljutit na odluku Ante Terzića i VAR sobe u kojoj je bio Ante Čuljak. Procijenili su da je Valentin Akrap iz zaleđa ometao gostujućeg golmana Karla Sentića i zato su gol poništili. No Šafarić se nakon poraza od Slaven Belupa, prvog domaćeg nakon osam mjeseci, ipak suzdržao od kritiziranja suđenja.

- Teško je nešto reći poslije ovako izgubljene utakmice. Imaš 1-0, brzo se zabije gol iz greške njihovog vratara. Umjesto da dodaš još malo gasa i da pokušamo ganjati taj drugi, neka nesigurnost nam se uvukla, imali smo puno neforsiranih grešaka u primopredaji. Uza sve to, imali smo kontrolu utakmice, nisu nam mogli neke šanse stvoriti. I drugo poluvrijeme krenemo dobro, u dvije minute male, sitne greškice obrane i odmah su nas kaznili, preokrenuli rezultat i sve je bilo rastrgano do kraja. Pokušali smo, poništen gol... Na kraju, nismo trebali izgubiti utakmicu, barem ne na ovakav način. Ali trebamo čestitati Slavenu na pobjedi, moramo se resetirati, odmoriti i pripremiti za sljedeću utakmicu koja je vrlo brzo - rekao je trener Varaždina.

Objasnio je ideju na krilnim pozicijama i pritom kritizirao Petra Bočkaja, bivšeg igrača Osijeka i Dinama, kojega je zamijenio na poluvremenu.

- Maglice nije bilo, Posinković je zato igrao, kao i prošlu. Bočkaj? Ne znam kaj bi rekel, on sa svojim iskustvom mora još veću dimenziju nama dati. Kod njega je bilo dosta izgubljenih lopti i nismo imali dovoljno dobar priključak prema naprijed. Generalno je cijela momčad bila nemirna na lopti. Kad se toliko griješi, onda je teško i napraviti pozitivan rezultat. Ali nije ni Slaven bio nešto ekstra. Nije bila najljepša utakmica za gledatelje, puno pogrešaka, ali danas su oni bili spretniji i sretniji.

Varaždin se drugim porazom u nizu propustio uključiti u borbu za vrh, ostao je treći, a do kraja kola mogao bi pasti i na peto mjesto. U srijedu mu slijedi osmina finala Kupa protiv Lokomotive na domaćem terenu.

- Kad imaš igrača više, napucava se lopta gore, imaš negativan rezultat, svim momčadima se to dogodi. Pokazuješ želju i volju, ali s igračem više mora biti više rezona. Pokušavamo igrati nešto sitno, a imamo šest igrača na skoku. O tom detaljima se vidi s taktičke varijante da nismo bili najbolji s koncentracijom - zaključio je Šafarić.

Slavenaši drugom pobjedom u zadnje tri utakmice bježe od dna ljestvice.

- Prvo poluvrijeme nismo ništa stvorili. Osim gola, dozvolili smo im još puno prilika iz naših grešaka. Rekao sam igračima na poluvremenu da nismo trebali ni doći u Varaždin ako mislimo igrati na ovakav način Drugo poluvrijeme smo se probudili. Imali smo dvije šanse i zabili smo iz njih golove. Nakon isključenja igrao je Varaždin na sve ili ništa i stvorio neke šanse, ali ne previše izvan toga. Bila je bolja energija u drugom poluvremenu, skidam kapu igračima. Vjerujem da ćemo svakim danom biti sve bolji i bolji. Nedostaje nam još pet-šest igrača koji bi danas vjerojatno igrali - rekao je Silvijo Čabraja, trener "farmaceuta", i osvrnuo se na isključenje Ilije Nestorovskog:

- Ne ulazim u sudačke odluke. Niti sam pogledao niti sam s klupe vidio crveni karton pa ne mogu i ne želim komentirati. Ovo je psihološka pobjeda. Dolazi nam Istra idući tjedan, težak je raspored, vrtimo se stalno u krug i niti jedna utakmica nije lagana.