Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROTIVNIK U KONFERENCIJSKOJ LIGI

Trener Varaždina o Hradecu: Protivnik po mjeri. Puno ulažu i imaju jako bogatog vlasnika...

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Trener Varaždina o Hradecu: Protivnik po mjeri. Puno ulažu i imaju jako bogatog vlasnika...
Zagreb: Utakmica NK Lokomotiva i NK Varaždin u 25. kolu Prve HNL | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prošle godine varaždinski nogometaši izvukli su portugalsku Santa Claru i ispali su u 2. pretkolu Konferencijske lige

Admiral

Nogometaši Varaždina doznali su protivnika u 2. pretkolu UEFA Konferencijske lige, Igrat će protiv FC Hradeca Králové, četvrtoplasirane momčadi češkog prvenstva.

Prošle godine varaždinski nogometaši dobili su portugalsku Santa Claru. U prvom susretu Varaždinci su bii bolji s 2-1, da bi u drugom slavili Portugalci s 2-0. Sada momčadi Nikole Šafarića, koja je prošle sezone završila na povijesnom trećem mjestu SuperSport HNL-a, prijete također respektabilni protivnici.

Vukovar i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Sigurno protivnik po mjeri. Neće biti lako i čeka nas sigurno zahtjevan protivnik. Moramo ih dobro proanalizirati. Koliko sam informiran riječ je o klubu koji ima vrlo bogatog vlasnika i cijelo vrijeme ulažu svoj novac. Prošla sezona im je bila premijerna u 1. ligi i odmah su izborili Europu, pa to govori koliko su ozbiljni - ističe Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina. Ove godine barem Varaždinci ne idu na dugo putovanje. 

- Ma nije to bilo ništa strašno - zaključio je Šafarić čija momčad s pripremama kreće u ponedjeljak, 22. lipnja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Neymar je prevario čak 92 puta, a sad čekaju treće dijete!
SVE SU ZAJEDNO PROŠLI

FOTO Neymar je prevario čak 92 puta, a sad čekaju treće dijete!

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Bernardo Silva službeno u Real Madridu!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bernardo Silva službeno u Real Madridu!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026