Trener Varaždina o Hradecu: Protivnik po mjeri. Puno ulažu i imaju jako bogatog vlasnika...

Nogometaši Varaždina doznali su protivnika u 2. pretkolu UEFA Konferencijske lige, Igrat će protiv FC Hradeca Králové, četvrtoplasirane momčadi češkog prvenstva.

Prošle godine varaždinski nogometaši dobili su portugalsku Santa Claru. U prvom susretu Varaždinci su bii bolji s 2-1, da bi u drugom slavili Portugalci s 2-0. Sada momčadi Nikole Šafarića, koja je prošle sezone završila na povijesnom trećem mjestu SuperSport HNL-a, prijete također respektabilni protivnici.

Vukovar i Varaždin sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Sigurno protivnik po mjeri. Neće biti lako i čeka nas sigurno zahtjevan protivnik. Moramo ih dobro proanalizirati. Koliko sam informiran riječ je o klubu koji ima vrlo bogatog vlasnika i cijelo vrijeme ulažu svoj novac. Prošla sezona im je bila premijerna u 1. ligi i odmah su izborili Europu, pa to govori koliko su ozbiljni - ističe Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina. Ove godine barem Varaždinci ne idu na dugo putovanje.

- Ma nije to bilo ništa strašno - zaključio je Šafarić čija momčad s pripremama kreće u ponedjeljak, 22. lipnja.