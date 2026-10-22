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TRENER VARAŽDINA

Šafarić prije derbija sjevera: Bit će teško, pa Dinamo je protiv Slavena spašavao Kotarski!

Piše Ivan Tomašković,
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Šafarić prije derbija sjevera: Bit će teško, pa Dinamo je protiv Slavena spašavao Kotarski!
Foto: Zvonimir Barisin
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Slaven Belupo i Varaždin u baroknom gradu u subotu od 18 sati igraju utakmicu 11. kola HNL-a

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Protivnici Dinama i Hajduka u 10. kolu HNL-a igraju međusobni susret u 11. kolu HNL-a. Riječ je o derbiju sjevera između Varaždina i Slaven Belupa. U prošlom kolu Slaven Belupo doživio je težak 5-1 poraz od Dinama u Koprivnici. 

- Činjenica je da se kod kuće najbolje osjećamo i da je najljepše igrati doma. Slijedi nam susjedski derbi i još jedna zahtjevna utakmica. Slaven Belupo je pokazao kakav nogomet igra, što žele i mislim da će se slično postaviti i protiv nas. Protiv Dinama su doživjeli težak poraz, ali na početku su imali dvije sjajne prilike i Kotarski je spašavao Dinamo. Imaju dobru energiju i atmosferu te sigurno dolaze po bodove, ali i mi se tako za njih pripremamo. Kao što uvijek naglašavamo, prije svega moramo biti na visokoj razini ako želimo pobijediti - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina koji je u prošlom kolu poražen od Hajduka golom Acapandiea u 86. minuti. 

Susret 10. kola Prve HNL Hajduk - Varaždin
Foto: Zvonimir Barisin

- Moramo biti koncentrirani cijelu utakmicu. Prema naprijed moramo biti puno kvalitetniji i konkretniji nego što je to bio slučaj u Splitu - dodao je Šafarić. Na početku sezone 'farmaceute' je vodio Mario Gregurina, a sada je na klupi Silvijo Čabraja

- Slaven ima istu ekipu, ali novi trener uvijek donese tu novu energiju. Sa Slavenom su uvijek zanimljive, rezultatski neizvjesne utakmice, a mislim da će takva biti i ova. Nadam se da će publika uživati u utakmici i da će nam, ako osjeti da nam treba pomoć u datom trenutku, biti vjetar u leđa kako bismo zajedno došli do onog što želimo, a to su ta tri boda. Ne smiju nam se ponavljati trenuci nepažnje kao što su to bili protiv Gorice i Hajduka kada smo gubili bodove u posljednjim minutama - zaključio je Šafarić koji u subotu u 18 sati neće moći računati na ozlijeđene Durakovića i Maglicu, a pod upitnikom je i Marina

Susret 10. kola Prve HNL Hajduk - Varaždin
Foto: Zvonimir Barisin

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